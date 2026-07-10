Cayó un abogado en Parque Leloir por una estafa piramidal estimada en 1 millón de dólares
Bajo un esquema Ponzi, prometían tasas de interés que en algunos casos llegaban al 5% mensual.
Un abogado quedó detenido tras ser acusado de organizar una estafa piramidal millonaria desde una oficina ubicada en Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires. Junto con un colega que está prófugo, el hombre está señalado por haber engañado a un grupo de ahorristas por más de un millón de dólares.
La organización operaba desde un edificio en el Complejo Thays, en Parque Leloir, donde supuestamente estaba radicada Avalon Capital Futures Investments, una empresa que prometía ganancias en moneda extranjera a los inversores. Los dueños de la presunta firma son Ángel Elías Gómez y Juan Ignacio Lombardo.
Gómez se presentaba como socio y dueño de la empresa. Lo encontraron en un domicilio de la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó.
En tanto, la jueza Laura Mariel Pinto emitió una orden de captura para su par, Lombardo, de 35, a quien no lograron encontrar en el allanamiento a su vivienda del barrio privado Buenos Aires Golf Club, en la localidad de Bella Vista, San Miguel.
En el momento de la detención, a Gómez le incautaron dos teléfonos celulares, una notebook, carpetas con el membrete de la firma, un pendrive y dinero en efectivo en pesos. También quedaron a disposición de la justicia tres vehículos: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper gris y una camioneta Dodge RAM 1500 blanca. La causa es investigada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, junto a su secretaria, Gisele Rima.
De acuerdo con lo informado por Primerplanoonline, las denuncias apuntan a que ambos letrados —quienes simulaban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina— prometían importantes ganancias en dólares mediante inversiones en criptomonedas y en la bolsa de valores. Operaban desde una oficina comercial del complejo Thays de Villa Udaondo, sobre la avenida Martín Fierro al 3300 en Parque Leloir, y utilizaban publicidades en redes sociales para captar a sus víctimas.
Desde la Fiscalía Descentralizada 2 de Ituzaingó informaron que "lo que hacían los estafadores los primeros dos o tres meses era pagar ese supuesto interés como para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor",
"A partir de ahí, dejaban de pagar, los pateaban diciendo que la Bolsa no rindió bien, y después ya dejaban de atender a la gente, se borraban del mapa básicamente", agregaron al portal de noticias local La Ciudad.
Hasta el momento, se informó sobre cinco hechos de "estafa reiterada en concurso real". Sin embargo, sospechan que las personas afectadas sean más debido a que en los operativos se secuestraron varias carpetas con contratos.
Los registros encontrados muestran inversiones que van desde los 50.000 hasta los 350.000 dólares. La documentación da cuenta de que los acuerdos están relacionados con los sectores cripto y del mercado de soja.
En el procedimiento realizado en la oficina del complejo Thays se secuestró una gran cantidad de esta documentación que la justicia analiza para determinar si existen nuevas víctimas.
El fiscal aguarda informes sobre la composición societaria de Avalon Capital Futures Investments por parte del Banco Central, la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ). En paralelo, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes de ambos imputados. La acusación que pesa sobre los letrados es la de estafa reiterada en al menos cinco hechos en concurso real, aunque la investigación no se cierra en los dos detenidos. Desde la fiscalía no descartan “la participación de otras personas, porque esto no es una operación de dos personas solamente”.
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