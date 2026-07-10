La estafa de los 42 créditos falsos a una jubilada que terminó con dos de sus vecinos detenidos
Ocurrió en Los Toldos y se descubrió cuando la hija de la mujer fue al banco para cobrar la jubilación.
Una jubilada de 91 años fue víctima de una escandalosa estafa virtual en la localidad bonaerense de Los Toldos, donde dos de sus vecinos fueron detenidos acusados de sacar 42 créditos bancarios a su nombre, dejándole la cuenta bancaria completamente vacía.
El fraude se descubrió el 30 de abril cuando la hija de la víctima, una mujer de 71 años, se presentó en una sucursal del Banco Provincia de Los Toldos para cobrar la jubilación de su madre, en función de apoderada.
Fue entonces cuando le informaron que no tenía fondos disponibles. Al solicitar explicaciones en el área de atención al cliente, la mujer se dio cuenta de que su madre había sido víctima de una maniobra fraudulenta: la cuenta registraba un total de 42 movimientos de pagos de cuotas por préstamos, sumando un perjuicio económico inicial de 426.400 pesos.
Según consta en el expediente, desde el bando le detallaron que dichos créditos habían sido gestionados y aprobados de manera virtual a través de la aplicación oficial de Banca Internet Provincia (BIP), un canal digital que ni la jubilada ni su hija habían solicitado o autorizado.
La mujer radicó la denuncia el 4 de mayo y derivó en la apertura de una causa judicial por defraudación Informática. La investigación quedó a caro de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 8 del Departamento Judicial de Junín, con la intervención directa de la Ayudantía Fiscal local conducida por Mariana Monti.
Estafa virtual en Los Toldos: así cayeron los dos vecinos de la jubilada
A partir de la apertura de la causa, desde la fiscalía ordenaron una serie de medidas que incluyeron un meticuloso rastreo digital y de campo. De esta forma, a partir del análisis del cruce de datos informáticos y de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, los investigadores identificaron a dos personas como presuntas autoras materiales de la maniobra.
Lo más sorprendente del caso fue el vínculo cercano entre los presuntos involucrados y la víctima: los dos sospechosos, una mujer de 65 años y un hombre de 67, vivían a tan solo una casa de distancia de la denunciante.
Con las pruebas reunidas, la Justicia de Garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento. El operativo se llevó a cabo en una vivienda situada sobre la calle Urquiza al 700, en la localidad de Los Toldos.
Durante el allanamiento, realizado el miércoles por personal del Grupo Operativo Los Toldos de la DDI Junín, se secuestraron un celular Motorola Edge 30, un Samsung Galaxy A14, una CPU y una notebook Lenovo.
Como resultado del operativo, la ayudante fiscal dispuso la detención de los dos sospechosos, quienes fueron notificados formalmente por la causa.
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