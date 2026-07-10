La estafa de los 42 créditos falsos a una jubilada que terminó con dos de sus vecinos detenidos

Estafa virtual en Los Toldos: así cayeron los dos vecinos de la jubilada

Detuvieron a dos personas en Los Toldos por estafar a una jubilada con 42 créditos falsos

A partir de la apertura de la causa, desde la fiscalía ordenaron una serie de medidas que incluyeron un meticuloso rastreo digital y de campo. De esta forma, a partir del análisis del cruce de datos informáticos y de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, los investigadores identificaron a dos personas como presuntas autoras materiales de la maniobra.

Lo más sorprendente del caso fue el vínculo cercano entre los presuntos involucrados y la víctima: los dos sospechosos, una mujer de 65 años y un hombre de 67, vivían a tan solo una casa de distancia de la denunciante.

Con las pruebas reunidas, la Justicia de Garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento. El operativo se llevó a cabo en una vivienda situada sobre la calle Urquiza al 700, en la localidad de Los Toldos.

Durante el allanamiento, realizado el miércoles por personal del Grupo Operativo Los Toldos de la DDI Junín, se secuestraron un celular Motorola Edge 30, un Samsung Galaxy A14, una CPU y una notebook Lenovo.

Como resultado del operativo, la ayudante fiscal dispuso la detención de los dos sospechosos, quienes fueron notificados formalmente por la causa.