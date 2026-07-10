La Plata: entró a usurpar una casa y encontró el cuerpo de un jubilado en estado de descomposición
El hecho ocurrió en City Bell, donde la mujer ingresó a la vivienda y alertó a las autoridades tras encontrar una escena inesperada dentro del inmueble.
Una mujer que intentó ingresar a una vivienda en City Bell, La Plata, con la intención de ocuparla, terminó con un inesperado hallazgo: encontró el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro del inmueble.
El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre 473 bis y 14 B, donde la mujer decidió ingresar al creer que estaba deshabitada. Tras forzar la puerta y recorrer las habitaciones, se encontró con una escena impactante: el cuerpo de un hombre, junto a una cama y en posición fetal.
Cuando la mujer, identificada como María de los Ángeles Vidal noto la fachada de la casa que presentaba signos evidentes de abandono, forzó la puerta principal. Convencida de que la casa estaba deshabitada y sin imaginar la escena que encontraría, accedió al interior.
Dentro de una de las habitaciones, halló el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años, quien había fallecido hacía varios meses. El estado de putrefacción era tal que los huesos estaban expuestos. Según el relato de la mujer, yacía en posición fetal junto a una cama en una de las habitaciones.
Conmocionada por lo que acababa de descubrir, la intrusa dejó de lado el intento de ocupación y se presentó en la Comisaría Décima de City Bell para denunciar el macabro hallazgo.
A partir de ese momento, el caso dio un giro inesperado y la Policía dio inicio a una investigación para identificar a la víctima y determinar qué había ocurrido.
Los efectivos identificaron a la víctima gracias a una factura de servicios hallada en las inmediaciones. Además, al entrevistar a los vecinos de la cuadra, detallaron que la propiedad venía mostrando signos de abandono progresivo y desconocían el paradero del propietario desde hacía tiempo.
Con el correr de las horas, los vecinos contaron a diario El Día que hacía aproximadamente seis meses que no veían a Quintanilla. Además, señalaron que vivía solo y que no tenía familiares ni amigos cercanos, una situación que podría explicar por qué nadie denunció su desaparición ni advirtió su ausencia.
Cómo sigue la investigación
Los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la casa y no encontraron signos de violencia ni evidencias de un ingreso forzado previo a la entrada de la mujer.
La principal hipótesis de los investigadores apunta a una muerte natural, aunque el resultado de la autopsia será determinante para el avance de la causa.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 17, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.
El cuerpo de Quintanilla fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.
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