La Plata: entró a usurpar una casa y encontró el cuerpo de un jubilado en estado de descomposición

A partir de ese momento, el caso dio un giro inesperado y la Policía dio inicio a una investigación para identificar a la víctima y determinar qué había ocurrido.

Los efectivos identificaron a la víctima gracias a una factura de servicios hallada en las inmediaciones. Además, al entrevistar a los vecinos de la cuadra, detallaron que la propiedad venía mostrando signos de abandono progresivo y desconocían el paradero del propietario desde hacía tiempo.

La casa ubicada en 473 bis y 14B, escenario del hallazgo que movilizó a la policía y a los vecinos.

Con el correr de las horas, los vecinos contaron a diario El Día que hacía aproximadamente seis meses que no veían a Quintanilla. Además, señalaron que vivía solo y que no tenía familiares ni amigos cercanos, una situación que podría explicar por qué nadie denunció su desaparición ni advirtió su ausencia.

Cómo sigue la investigación

Los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la casa y no encontraron signos de violencia ni evidencias de un ingreso forzado previo a la entrada de la mujer.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a una muerte natural, aunque el resultado de la autopsia será determinante para el avance de la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 17, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

El cuerpo de Quintanilla fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.