Cayó un hombre que estuvo prófugo durante un año por intentar asaltar un negocio en Boedo

El primero de los delincuentes y el último de los capturados ingresó a cara descubierta simulando ser cliente. Miró unos segundos a la cajera que se encontraba con otro hombre y se dirigió hacia el fondo del local, para ver si había más gente. Minutos más tarde, entró su cómplice armado y con su rostro cubierto con una gorra y un tapabocas.

De inmediato, amedrentó a la cajera y al cliente que estaba pagando y los obligó a ir para el fondo del comercio, a donde estaba su cómplice junto al carnicero.

En ese contexto, en los baños del comercio se encontraba un Oficial Mayor de la Policía de la Ciudad que, al percatarse del asalto, se identificó y dio la voz de alto. El asaltante armado ignoró la orden, lo que desembocó en un intercambio de disparos dentro del local.

El enfrentamiento culminó con el agresor herido por dos tiros: uno en el rostro y otro en el brazo derecho. El cómplice logró escapar, mientras que el asaltante capturado fue trasladado de inmediato al Hospital Ramos Mejía, donde recibió atención quirúrgica y quedó bajo custodia policial. Más tarde, fue derivado al Servicio Penitenciario Federal.

robo boedo

El asaltante que huyó del comercio se mantuvo prófugo durante un año. La investigación para dar con él quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº45, subrogado porAlejandra Provitola y con la intervención de la Secretaría Nº122 a cargo de Nicolás Coronel, que delegaron el caso en la División Homicidios de la PFA.

En ese contexto, los investigadores federales realizaron diversas tareas de campo y análisis, tanto del teléfono celular del detenido (secuestrado en el lugar del hecho) como de las cámaras de seguridad del comercio. Gracias a esas tareas y a la colaboración de la División Individualización Criminal de la PFA, se logró establecer la identidad del prófugo.

Asimismo, se determinó que el sospechoso residía en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Con esa información, los efectivos montaron una discreta vigilancia en las inmediaciones del domicilio, logrando al cabo de varios días observar al encartado salir del inmueble.

Finalmente, los agentes concretaron la detención del involucrado en la vía pública, en la intersección de las calles 17 de Octubre y Chubut de la mencionada localidad,oportunidad en la que también se procedió al secuestro de su teléfono celular.

El imputado, de 34 años, quedó a disposición del magistrado interviniente acusado del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.