Comenzó la campaña antigripal 2026 en todo el país: quiénes tienen que vacunarse
La inoculación puede aplicarse de forma simultánea con otra dosis enmarcadas en el Calendario nacional.
Este miércoles arranca la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país. La iniciativa se adelantó tres semanas con respecto al año pasado, para llegar a cubrir a la población objetivo antes de la temporada de virus respiratorios y la circulación una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad.
Según informó del Ministerio de Salud, la campaña busca garantizar mayor inmunidad a aquellos grupos de la población que pueden desarrollar complicaciones y cuadros de mayor gravedad y reducir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud.
La decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se viene registrando en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad.
A través de un trabajo de planificación y logística oportuno, la cartera sanitaria nacional adquirió 8.160.000 dosis, de las cuales 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos; 2.300.000, a la adyuvantada (aTIV); y 1.160.000 a la antigripal pediátrica. Las vacunas comenzaron a distribuirse a las jurisdicciones los primeros días de febrero, ya se enviaron más de 1.800.000 dosis a todo el país y se prevé un próximo envío de 1.018.640 dosis antes de que finalice marzo.
En paralelo al inicio de la campaña, el Ministerio de Salud de la Nación desarrolló una estrategia integral de preparación que incluyó la capacitación de equipos de salud de todo el país y la publicación de los Lineamientos Técnicos de Vacunación Antigripal 2026. Este documento detalla la población objetivo y los grupos priorizados, la composición de la vacuna, el esquema de vacunación previsto en el Calendario Nacional y las pautas de aplicación para garantizar una implementación adecuada y estandarizada en todo el país.
Campaña antigripal 2026: quiénes tienen que vacunarse
La vacunación antigripal está indicada para niños entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas de cualquier edad con factores de riesgo.
La vacuna está disponible en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país y puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.
Desde la cartera sanitaria llamaron a la población a vacunarse y resaltaron que “todas las vacunas del calendario de vacunación son seguras, probadas hace años, respaldadas por evidencia científica y eficaces para prevenir enfermedades".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario