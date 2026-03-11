Comenzó la campaña antigripal 2026 en todo el país: quiénes tienen que vacunarse

Campaña antigripal 2026: quiénes tienen que vacunarse

La vacunación antigripal está indicada para niños entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas de cualquier edad con factores de riesgo.

La vacuna está disponible en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país y puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

Desde la cartera sanitaria llamaron a la población a vacunarse y resaltaron que “todas las vacunas del calendario de vacunación son seguras, probadas hace años, respaldadas por evidencia científica y eficaces para prevenir enfermedades".