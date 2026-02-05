Cayó un "soldadito" en Mar del Plata: lo buscaban por un crimen y subía videos burlándose de la policía

soldadito detenido mar del plata drogas homicidio

En uno de los domicilios, los efectivos hallaron casi un kilo de cocaína de máxima pureza, 195 gramos de marihuana, más de 3,8 millones de pesos en efectivo, 26 teléfonos celulares, 119 proyectiles de distintos calibres y balanzas.

Lo llamativo fue el hallazgo de uniformes policiales y de una pistola Bersa TPR9 9mm que llevaba la inscripción de “Policía de la Provincia de Buenos Aires”, reportada como faltante por el Escuadrón Caballería de Mar del Plata.

A su vez, se recuperaron motos y vehículos robados que tenían pedido de secuestro activo, entre ellos una Honda XR 190L, una Bajaj Rouser, un Chevrolet Corsa y un Fiat Argo.

Las detenciones derivaron de la investigación para dar con los responsables del crimen de Girard, ocurrido el 26 de septiembre de 2025 en Bouchard y Yapeyú. De acuerdo con la reconstrucción del homicidio, el hombre fue interceptado por dos personas que le dispararon en la ingle y le sustrajeron su moto, la cual fue encontrada posteriormente junto a su celular.

Luego se supo que Girard tenía antecedentes por robo automotor y por delitos cometidos en poblado y en banda, según informaron fuentes del caso. Se indicó, además, que la víctima y los presuntos autores habrían mantenido un conflicto previo, el cual escaló hasta el desenlace fatal.

