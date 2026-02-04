Murió un rescatista y buscan hogar para sus perros: fueron golpeados y temen por su seguridad
La muerte de uno de los perros encendió las alertas. Si bien no saben quién lo hizo, existe una fuerte preocupación por la posibilidad de que el ataque esté vinculado a un intento de usurpación del terreno.
Los vecinos de Chapadmalal están profundamente conmovidos por el asesinato de Joaquín, un perrito que pertenecía a Walter, un hombre del barrio que falleció recientemente. El hecho generó alarma entre las organizaciones protectoras de animales y los propios vecinos, que temen por la seguridad de los demás perros que quedaron en el lugar. Algunos de ellos, Felipe y Thor, también fueron heridos.
Tras la muerte de Walter sus perros quedaron sin cuidados permanentes y, desde entonces, distintas rescatistas comenzaron a intervenir para asistirlos, alimentarlos y reubicarlos en hogares de tránsito o adopción. Pero la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ahora es mucho mayor.
La muerte de uno de los perros encendió las alertas. Si bien no saben quién lo hizo, existe una fuerte preocupación por la posibilidad de que el ataque esté vinculado a un intento de usurpación del terreno.
Uno de los refugios que se cargó la causa al hombro es Rescatando Huellas, a cargo de Hilen Elisci, quien respaldó la historia de los frentistas de la zona y se encuentra colaborando para rescatar a los canes.
Por su lado, una mujer allegada a Walter que también coopera con la organización aseguró que "un vecino mató a uno de los perros y lastimó a otros tres", provocando que deban agilizar las adopciones.
“Hay que encontrarles casa a todos. Tenemos dos perras que estamos sociabilizando y un perrito que nunca volvió. En este momento necesitamos tránsito y adopción urgente para Felipe, que necesita vivir en un ambiente tranquilo. También buscamos adopción para tres machos, tres hembras y dos gallos", expresó.
Entonces, con el objetivo de encontrarles un hogar seguro, armaron y difundieron un perfil de cada perrito que se encuentra en adopción.
Los perros que buscan un hogar
Felipe: tiene alrededor de 8 años, era el alfa y fue el más golpeado. Necesita un ambiente sereno sin otros alfa.
Thor: es sensible, también fue golpeado y tiene cerca de 8 años. No es alfa aunque no le gusta que lo ataquen y es mimoso.
Nacho: es lo más, es el perro buena onda que se lleva bien con todos. Le gustan los mimos.
Chiquino: fue atacado por la manada la noche que entró la policia a buscar el cuerpo y se cree que tuvo una convulsión. Lo revisó Zoonosis y no le detectaron nada grave. Es mimoso y compañero.
Rocío: es tímida, le mataron al hermano y debe tener 8 años.
Blanquita y negrita: dos hermanitas, jóvenes y juguetonas.
Quienes estén interesados en adoptar se pueden comunicar al 2234979570 con Hilen, responsable de @_rescatandohuellas en Instagram.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario