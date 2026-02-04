Murió un rescatista y buscan hogar para sus perros: fueron golpeados y temen por su seguridad

“Hay que encontrarles casa a todos. Tenemos dos perras que estamos sociabilizando y un perrito que nunca volvió. En este momento necesitamos tránsito y adopción urgente para Felipe, que necesita vivir en un ambiente tranquilo. También buscamos adopción para tres machos, tres hembras y dos gallos", expresó.

Entonces, con el objetivo de encontrarles un hogar seguro, armaron y difundieron un perfil de cada perrito que se encuentra en adopción.

Los perros que buscan un hogar

Felipe: tiene alrededor de 8 años, era el alfa y fue el más golpeado. Necesita un ambiente sereno sin otros alfa.

perros adopcion



Thor: es sensible, también fue golpeado y tiene cerca de 8 años. No es alfa aunque no le gusta que lo ataquen y es mimoso.

perros adopcion

Nacho: es lo más, es el perro buena onda que se lleva bien con todos. Le gustan los mimos.

perros adopcion



Chiquino: fue atacado por la manada la noche que entró la policia a buscar el cuerpo y se cree que tuvo una convulsión. Lo revisó Zoonosis y no le detectaron nada grave. Es mimoso y compañero.

perros adopcion

Rocío: es tímida, le mataron al hermano y debe tener 8 años.

perros adopcion

Blanquita y negrita: dos hermanitas, jóvenes y juguetonas.

perros adopcion

Quienes estén interesados en adoptar se pueden comunicar al 2234979570 con Hilen, responsable de @_rescatandohuellas en Instagram.