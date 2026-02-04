Despertó Bastian Jerez tras tres semanas en terapia intensiva: "Nos regaló muchas sonrisas"

En tanto, el niño ha contado con asistencia respiratoria mecánica y se mantiene bajo un estricto monitoreo hemodinámico. Además, equipos de diversas especialidades analizan minuto a minuto su respuesta neurológica y clínica.

La familia, aunque celebra este reencuentro consciente con su hijo, ha pedido a la comunidad que continúen con las cadenas de oración. El camino de rehabilitación será largo, pero los médicos destacan la fortaleza del menor, quien permanece estable tras el recambio valvular clave para su salud neurológica.