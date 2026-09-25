Córdoba: Manisur solicitó quiebra voluntaria

Sobre la base de ese compromiso, Manisur realizó el mantenimiento de la planta, contrató trabajadores de temporada, suscribió contratos de exportación y tomó prefinanciaciones por 350 mil dólares. Cuando llegó el momento del cumplimiento, Accornero comunicó que la totalidad del maní sería destinado a atender compromisos propios de El Socorro. Esa decisión dejó a la empresa sin materia prima, sin financiamiento y con contratos de exportación que se volvieron imposibles de honrar.

La situación se agravó porque la concursada tampoco pudo conseguir maní de terceros.

Al momento de la presentación judicial, Manisur se encontraba sin actividad productiva, sin materia prima y sin financiamiento, con cesación de pagos a proveedores y empleados. La empresa procedió a la conclusión anticipada de la temporada de 65 trabajadores de prestación discontinua con reserva de puesto y redujo la jornada del resto del personal. La situación preocupa especialmente en Santa Eufemia, una localidad de aproximadamente 2.500 habitantes donde la empresa constituía la principal fuente de trabajo.

Javier Milei y Luis Caputo

Fundada en 1992 en Santa Eufemia, en el corazón de la zona manisera del departamento Juárez Celman —a 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba—, Manisur había construido en tres décadas una cadena productiva integrada que abarcaba la multiplicación de semillas, la producción agrícola, el almacenamiento, el acondicionamiento, la selección y la exportación de maní. Sus clientes se distribuían en mercados de la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, China y América Latina, entre otros destinos.