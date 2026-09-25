Córdoba: Manisur solicitó quiebra voluntaria
La empresa, la principal generadora de empleo en la localida de Santa Eufemia, Córdoba, dejará a casi un centenar de trabajadores en la calle.
Tras el cierre de más de 33 mil empresas y la destrucción de más de 330 mil puesto de trabajo formales desde el inicio de la gestión de Javier Milei, otra compañía solicitó a la Justicia su propia quiebra. Se trata de Manisur S.A. que, con más de 33 años de historia y contratos de exportación en 60 países, se presentó ante la justicia de La Carlota, en la provincia de Córdoba, para declarar una situación de insolvencia que describió como “definitiva e irremediable”.
La empresa, radicada en Santa Eufemia, es una de las procesadoras de maní más reconocidas de la región centro del país y acumula un pasivo de 20.337 millones de pesos frente a un activo de 15.472 millones de pesos mientras que en su último balance registró una pérdida de 6.811 millones de pesos.
En su presentación ante la justicia la empresa advirtió que no cuenta con recursos para afrontar la cuarta cuota concursal, con vencimiento el 10 de octubre de 2026, y que el directorio recibió instrucción unánime de la asamblea de accionistas para iniciar el procedimiento de quiebra.
Manisur había logrado superar una crisis previa mediante un acuerdo concursal homologado judicialmente, bajo el cual abonó las cuotas correspondientes hasta la del año 2025. Sin embargo, “la acumulación de factores adversos durante el último ejercicio tornó imposible la continuidad de ese esquema”, sostiene el escrito judicial.
El expediente judicial identifica como detonante inmediato del colapso el incumplimiento de El Socorro, empresa cuyo presidente es Accornero, quien también reviste ese cargo en Nuttin, accionista de Manisur con el 27,71% del capital. A principios de 2026, ambas partes habían acordado la entrega de aproximadamente 8.000 toneladas de maní para procesamiento y comercialización, un volumen que la concursada necesitaba para encarar la temporada.
Sobre la base de ese compromiso, Manisur realizó el mantenimiento de la planta, contrató trabajadores de temporada, suscribió contratos de exportación y tomó prefinanciaciones por 350 mil dólares. Cuando llegó el momento del cumplimiento, Accornero comunicó que la totalidad del maní sería destinado a atender compromisos propios de El Socorro. Esa decisión dejó a la empresa sin materia prima, sin financiamiento y con contratos de exportación que se volvieron imposibles de honrar.
La situación se agravó porque la concursada tampoco pudo conseguir maní de terceros.
Al momento de la presentación judicial, Manisur se encontraba sin actividad productiva, sin materia prima y sin financiamiento, con cesación de pagos a proveedores y empleados. La empresa procedió a la conclusión anticipada de la temporada de 65 trabajadores de prestación discontinua con reserva de puesto y redujo la jornada del resto del personal. La situación preocupa especialmente en Santa Eufemia, una localidad de aproximadamente 2.500 habitantes donde la empresa constituía la principal fuente de trabajo.
Fundada en 1992 en Santa Eufemia, en el corazón de la zona manisera del departamento Juárez Celman —a 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba—, Manisur había construido en tres décadas una cadena productiva integrada que abarcaba la multiplicación de semillas, la producción agrícola, el almacenamiento, el acondicionamiento, la selección y la exportación de maní. Sus clientes se distribuían en mercados de la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, China y América Latina, entre otros destinos.
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