El video de cuatro crías de Aguará guazú recién nacidas en un parque nacional de Córdoba
Los ejemplares recién nacidos fueron registrados con cámaras, lo que permitió avanzar en el conocimiento de la reproducción de la especie.
Cuatro crías de aguará guazú fueron registradas en un video junto a su madre en el Parque Nacional Ansenuza, situado en la provincia de Córdoba. La hembra, llamada Cucusa, era seguida con un collar satelital por Aves Argentinas y sus cambios de desplazamiento permitieron sospechar que atravesaba una etapa reproductiva.
El video de las crías de aguará guazú en un parque nacional de Córdoba
Ante esa señal, los investigadores colocaron ocho cámaras trampa en diferentes sectores frecuentados por Cucusa. Las imágenes permitieron confirmar la presencia de los cachorros y observar a la madre mientras los llevaba de un refugio a otro.
Durante la crianza, los aguará guazú suelen cambiar de refugio con frecuencia y pueden trasladar a sus crías cada dos o tres días. Este comportamiento ayuda a mantener protegida a la camada durante los primeros momentos de vida.
El seguimiento también aporta información sobre los lugares que la especie elige para reproducirse y criar. Esos datos pueden servir para identificar áreas que necesitan mayor protección dentro del parque y de otros ambientes donde todavía habita.
Aguará guazú: una especie bajo amenaza
El monitoreo de Cucusa representa el primer seguimiento de estas características realizado sobre un aguará guazú en Córdoba. En la provincia, el animal fue declarado Monumento Natural Provincial debido a la necesidad de preservar sus poblaciones y los ambientes que utiliza.
El aguará guazú es el cánido silvestre más grande de Sudamérica y vive principalmente en pastizales, sabanas, humedales y otros espacios abiertos. En Argentina se encuentra en el límite sur de su distribución.
Según la UICN, la especie está clasificada internacionalmente como Casi Amenazada, mientras que en Argentina SAREM la considera Vulnerable. Entre sus principales amenazas aparecen la pérdida de hábitat, los atropellamientos, la persecución, la captura y las enfermedades vinculadas al contacto con animales domésticos.
El nacimiento de los cuatro cachorros permitirá sumar información sobre la reproducción del aguará guazú en Córdoba y contribuir a definir medidas para proteger sus refugios y reducir los riesgos que enfrenta.
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