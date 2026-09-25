El video de cuatro crías de Aguará guazú recién nacidas en un parque nacional de Córdoba

Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus)

El aguará guazú es el cánido silvestre más grande de Sudamérica y vive principalmente en pastizales, sabanas, humedales y otros espacios abiertos. En Argentina se encuentra en el límite sur de su distribución.

Según la UICN, la especie está clasificada internacionalmente como Casi Amenazada, mientras que en Argentina SAREM la considera Vulnerable. Entre sus principales amenazas aparecen la pérdida de hábitat, los atropellamientos, la persecución, la captura y las enfermedades vinculadas al contacto con animales domésticos.

El nacimiento de los cuatro cachorros permitirá sumar información sobre la reproducción del aguará guazú en Córdoba y contribuir a definir medidas para proteger sus refugios y reducir los riesgos que enfrenta.