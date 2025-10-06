Maltrato animal en Balvanera: desmontan un criadero ilegal de erizos africanos
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental fue la encargada de intervenir en el domicilio que tenía, en total, 87 ejemplares de esta especie.
Luego de un allanamiento, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental logró desmantelar un criadero de erizos africanos que funcionaba dentro de un domicilio sobre la calle México. En total, encontraron 87 erizos que fueron trasladados a dos ONGs.
El caso se inició por una denuncia y, a través de tareas de investigación de campo y online, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad pudo identificar el domicilio del criadero que vendía erizos a través de redes sociales.
En el allanamiento se encontraron 87 erizos en total, de los cuales 27 son hembras adultas, 13 machos y 47 crías - de las cuales 6 nacieron durante el procedimiento - y 38 jaulas. El total de lo incautado tiene un valor de mercado de más de 10 millones de pesos.
Además, durante el procedimiento los veterinarios del CIJ examinaron a los erizos y pudieron establecer que estaban alojados en jaulas en pésimas condiciones ambientales y que varios de ellos presentaban lesiones en ojos y hocicos por estar hacinados en los espacios reducidos de las jaulas.
El procedimiento fue coordinado por el CIJ y contó con la participación de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental y otros organismos de control del GCBA. Finalmente, el fiscal Blas Michienzi imputó a la responsable por actos de crueldad animal.
