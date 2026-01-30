Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea donaron fondos para combatir los incendios en Chubut
Sus aportes sirvieron para comprar 10 autobombas con mangueras y accesorios, 30 mochilas de agua y guantes y antiparras para brigadistas.
Mientras el Gobierno esperó hasta esta semana para actuar, ya sea a través de transferencias de fondo o declarando la Emergencia Ígnea, los intérpretes Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea donaron fondos para combatir los incendios forestales en Chubut y ya se compraron equipos y materiales con sus aportes.
La provincia de Chubut, en particular, lleva casi un mes en la lucha contra incendios forestales al pie de la Cordillera de los Andes y sobre la ruta 40, y los artistas respondieron al pedido de auxilio de la poetisa Marianela Saavedra, que volcó su angustia en redes sociales.
"Una cosa es contarlo, verlo en videos, imaginarlo, pero verlo... estar ahí, frente al incendio, por horas y comprender que es casi imposible lograr controlarlo, que todo lo que se está haciendo es muchísimo y que no alcanza para casi nada y que encima, se podría hacer muchísimo más si quienes ocupan cargos políticos y espacios de poder e influencia, hicieran lo que tienen que hacer", escribió la poetisa, que no escatimó comentarios para el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que esta semana reclamó junto a sus colegas patagónicos la aprobación de la Ley de Emergencia Ígnea.
De hecho, los primeros focos de incendio en la Patagonia, ya sea en Neuquén, Río Negro o Chubut, fueron registrados entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026. Durante las primeras cuatro semanas del año se unieron al reclamo los gobiernos de las provincias de La Pampa, Tierra del Fuego y Santa Cruz, y hasta el de Córdoba, aunque ese distrito no se encuentra en el texto del decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial donde quedó oficializada la emergencia después de 30 días a la deriva.
"Pero aquí, las mismas personas de siempre haciendo lo único que sabemos hacer... intentar salvar el mundo", convino Marianela Saavedra en su posteo de Instagram, cuando parecía que nadie contestaría el llamado desesperado de los habitantes de Chubut que llevan semanas en ascuas, desplazados y en alerta por la pérdida de sus hogares y su hábitat.
"¿Se acuerdan que ayer yo lloraba y pedía que alguna artista nos ayudara? Miren quién apareció... La Jefa", comentó la poetisa al día siguiente, en referencia a Cazzu, y luego se explayó en un texto reproducido por Revista Sudestada.
Una vez más, la solidaridad entre pares resultó la avenida más eficiente y confiable, y gracias a la intervención de Cazzu y los demás artistas se pudieron comprar 10 autobombas con mangueras y accesorios, 30 mochilas de agua y guantes y antiparras para brigadistas.
"Implicarse requiere detener el mundo propio para ir al encuentro del otro, saber escuchar, estar a disposición y, sobre todo, poner el cuerpo. . En la Patagonia tenemos el músculo de lo comunitario siempre activo, alerta, listo para estirarse hasta donde haga falta. Y a veces, esa energía es tan real que logra contagiar a quienes parecen estar a años luz de distancia", señaló.
"En estos días el fuego se llevó más de 30 mil hectáreas de nuestra Comarca Andina, yo pedí ayuda. Lloré, invoqué, grité al vacío de las redes. Y entonces, ocurrió lo inesperado: apareció Cazzu para ofrecer esa ayuda que solo mueve números en una cuenta bancaria; ella quiso hacer cuerpo el acto. Llamó para preguntar qué necesitábamos de verdad, llamó a sus amigas, salió a buscar comercios, movió voluntades y de repente, casi 20 millones de pesos se transformaron en motobombas, mangueras, herramientas e insumos para nuestras brigadas comunitarias", reveló Saavedra.
"Quizás un gesto no apague un bosque en llamas, pero enciende la ilusión. Porque ayudar no es solo entregar un recurso; ayudar es mostrarle al otro, con el tiempo y el compromiso, que realmente estás ahí. Gracias Jefa, Joaqui, Emilia, Khea, por despejarnos un rato el cielo", expresó agradecida.
