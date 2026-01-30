Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea donaron fondos para combatir los incendios en Chubut

incendios chubut artistas caps 1

"¿Se acuerdan que ayer yo lloraba y pedía que alguna artista nos ayudara? Miren quién apareció... La Jefa", comentó la poetisa al día siguiente, en referencia a Cazzu, y luego se explayó en un texto reproducido por Revista Sudestada.

Una vez más, la solidaridad entre pares resultó la avenida más eficiente y confiable, y gracias a la intervención de Cazzu y los demás artistas se pudieron comprar 10 autobombas con mangueras y accesorios, 30 mochilas de agua y guantes y antiparras para brigadistas.

"Implicarse requiere detener el mundo propio para ir al encuentro del otro, saber escuchar, estar a disposición y, sobre todo, poner el cuerpo. . En la Patagonia tenemos el músculo de lo comunitario siempre activo, alerta, listo para estirarse hasta donde haga falta. Y a veces, esa energía es tan real que logra contagiar a quienes parecen estar a años luz de distancia", señaló.

incendios chubut artistas caps 2

"En estos días el fuego se llevó más de 30 mil hectáreas de nuestra Comarca Andina, yo pedí ayuda. Lloré, invoqué, grité al vacío de las redes. Y entonces, ocurrió lo inesperado: apareció Cazzu para ofrecer esa ayuda que solo mueve números en una cuenta bancaria; ella quiso hacer cuerpo el acto. Llamó para preguntar qué necesitábamos de verdad, llamó a sus amigas, salió a buscar comercios, movió voluntades y de repente, casi 20 millones de pesos se transformaron en motobombas, mangueras, herramientas e insumos para nuestras brigadas comunitarias", reveló Saavedra.

"Quizás un gesto no apague un bosque en llamas, pero enciende la ilusión. Porque ayudar no es solo entregar un recurso; ayudar es mostrarle al otro, con el tiempo y el compromiso, que realmente estás ahí. Gracias Jefa, Joaqui, Emilia, Khea, por despejarnos un rato el cielo", expresó agradecida.