Cazzu emocionó a una multitud con su deslumbrante show en Jesús María

“Latinaje Tour” llegará a USA el jueves 30 de abril de 2026 en el San Jose Civic en San José y continuará durante mayo con paradas en San Diego, Los Ángeles, New York, Houston y más.

Cazzu cerró un 2025 realizando 14 fechas en arenas por todo Latinoamérica y marca una un hito al expandir su gira a Estados Unidos por primera vez en su carrera, promocionando su último álbum, Latinaje, lanzado en abril de 2025.

A través de las historias y experiencias, Cazzu posiciona a la mujer firmemente en el corazón de Latinaje, retratando su fuerza, vulnerabilidad y profunda conexión con la cultura. En lugar de recurrir a estereotipos, las mujeres de este álbum emergen como personajes complejos y multidimensionales, cada una con una voz distintiva y una historia poderosa. A través de sus trayectorias, Latinaje se convierte en una declaración audaz sobre la importancia de la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres en un panorama cultural todavía fuertemente marcado por el machismo y la tradición patriarcal.