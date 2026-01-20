Cazzu emocionó a una multitud con su deslumbrante show en Jesús María
La artista comenzó el 2026 en uno de los festivales más reconocidos mientras palpita una gira por Latinoamérica y Estados Unidos.
Con una introducción armada especialmente para el festival, Cazzu cautivó bailando un malambo junto a ocho bailarinas en escena en Jesús María y conquistó a miles de personas.
La cantante recientemente recibió dos nominaciones a premio lo nuestro en las categorías “artista pop femenina del año” y a “canción del año” por su éxito “con otra”.
La icónica artista subió por primera vez al escenario del legendario Festival Jesús María donde a través de sus exitosas canciones hizo vibrar a miles de personas con un setlist que incluyó “Me tocó perder”, “Mala Sangre”, “Piensame”, “Balada Malvada”, “Con Otra” y su más reciente lanzamiento “Otro como tú”.
Cazzu encara un año regresando al Movistar Arena el día 28 de febrero con una impactante experiencia que es mucho más que un show continuando la presentación de su último material “Latinaje”, destacado por prestigiosos medios como Rolling Stone y que marcó récords de reproducciones a nivel global.
La artista destacada como una de las voces más influyentes de la música urbana latina llevará su audaz visión artística y sonido icónico por primera vez con 7 shows por todo Norteamérica con entradas agotadas en 24hs.
“Latinaje Tour” llegará a USA el jueves 30 de abril de 2026 en el San Jose Civic en San José y continuará durante mayo con paradas en San Diego, Los Ángeles, New York, Houston y más.
Cazzu cerró un 2025 realizando 14 fechas en arenas por todo Latinoamérica y marca una un hito al expandir su gira a Estados Unidos por primera vez en su carrera, promocionando su último álbum, Latinaje, lanzado en abril de 2025.
A través de las historias y experiencias, Cazzu posiciona a la mujer firmemente en el corazón de Latinaje, retratando su fuerza, vulnerabilidad y profunda conexión con la cultura. En lugar de recurrir a estereotipos, las mujeres de este álbum emergen como personajes complejos y multidimensionales, cada una con una voz distintiva y una historia poderosa. A través de sus trayectorias, Latinaje se convierte en una declaración audaz sobre la importancia de la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres en un panorama cultural todavía fuertemente marcado por el machismo y la tradición patriarcal.
