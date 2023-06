Caso Cecilia Strzyzowski: nuevo mensaje de César Sena desde la cárcel

mensaje cesar sena

Al mismo tiempo se conoció la designación del penalista Ricardo Osuna en reemplazo de su defensor oficial. "Hablé cuestiones formales, de la causa no hablé porque no tengo las actuaciones. Yo lo tengo que defender de lo que está en el expediente y aún no lo vi", declaró el letrado en diálogo con Crónica TV.

CASO CECILIA STRZYZOWSKI: CÉSAR SENA ENVIÓ otra CARTA desde la CÁRCEL