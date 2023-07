Desaparición de Cecilia Strzyzowski: el dramático video de una exempleada del clan Sena

marcela acuña y emerenciano sena

En este contexto, la mujer grabó contó que se encuentra escondida, con custodia policial y botón antipánico, y advirtió: “No me voy a suicidar, no me voy a matar, estoy resguardada por estos días”.

“La verdad es que no quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se esclarezca, traer un poco de luz a la familia desde mi lugar como mamá. Emocionalmente no estoy bien. Mis hijos no están conmigo. Están resguardados en otro lugar por razones de seguridad”, contó.

Y agregó: “Pocos saben donde estoy. No me pidan por favor que les diga, porque es seguridad mía, de terceros y familiares. Hoy mi única seguridad es un botón antipánico y custodia permanente”.

EX EMPLEADA CLAN SENNA