La madre de Cecilia Strzyzowski celebró la derrota de Jorge Capitanich

"Estoy muy contenta con el resultado, marca algo muy importante para la causa", convino este lunes Romero en diálogo con la emisora Splendid AM990.

"No tienen idea todos los aprietes que han vivido la gente de acá. Si el abogado defensor sabe dónde está Cecilia que lo diga, que llame a la policía, que no salgan a decir cualquier cosa por más que tengan que hacer su trabajo", señaló la mujer de 54 años, quien se puso al frente de la búsqueda de su hija así como también de las marchas para pedir justicia.

"Yo era muy feliz con mi familia. Ahora me tengo que estar aguantando todo esto, es una guerra psicológica donde te acusan de ensobrada con uno u otro candidato político. Yo nunca me metí en política, son capaces de todo, ambos bandos no tienen ningún límite", sentenció.

Los principales acusados por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski son su exmarido, César Sena, y los padres del hombre, que son el líder piquetero Emerenciano Sena (otrora precandidato a diputado de Chaco) y la exprecandidata intendenta de Resistencia Marcela Acuña.

Tanto César Sena como sus padres se encuentra con prisión preventiva al igual que otras cinco personas vinculadas a la causa, ya sea como partícipes necesarios o por encubrimiento.

Casi desde un comienzo del caso fue posible vincular a los Sena con el espacio político del gobernador Jorge Capitanich y durante la campaña electoral por la Gobernación de Chaco el caso Cecili Strzyzowski resonó en todos los discursos.

"Veo toda una movida para romper mi imagen, las cosas se demuestran con papeles, yo hice pública mis infracciones por no votar, figuraba como que voté cuando no fue así", señaló como ejemplo Gloria Romero al explicar sus ausencias en los comicios anteriores.

"La gente siempre pone el tema de que primero me pago uno y después otro, yo le digo a la gente que lo único que me interesa es la perpetua para que paguen por lo que hicieron", expresó.

Tras la derrota electoral de Jorge Capitanich su ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, reconoció que el caso Cecilia Strzyzowski contribuyó al resultado del domingo pasado, en el que Zdero, de Juntos por el Cambio, obtuvo 46,18% de los votos mientras que el oficialismo cosechó el 41,65%.

"seguramente sí ha tenido un impacto, es innegable", confirmó.