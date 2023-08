La madre de Cecilia Strzyzowski se reunirá con Jorge Capitanich: cuándo

Durante un acto en avenida 9 de Julio y Vicente López y Planes, en la esquina de la fiscalía de Resistencia donde se investiga la desaparición y presunto femicidio de su hija, Romero aseguró: "el gobernador Capitanich se comunicó conmigo. Nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar. Me dijo que está a disposición mía y que él también como el Presidente quiere que se haga justicia".

Romero añadió: "Quiero creer".

La mamá de Cecilia Strzyzowski -quien ya se reunió con el presidente Alberto Fernández- sostuvo que "hay dos opciones" con respecto al gobernador del Chaco: "o es un nabo o es un corrupto, y por ambas cosas debería irse".

En tanto, la mujer indicó que a las 17 saldrán micros gratuitos desde la plaza 25 de Mayo hacia el Parque de la Democracia para conmemorar el nacimiento de Cecilia, quien cumpliría 29 años este jueves.

"Me siento acompañada, todo Resistencia me acompaña lo que pasa que la gente está trabajando pero pasan y me dan un besito", destacó.

familia cecilia Strzyzowski marcha

Cuál es la situación de César Sena, expareja de Cecilia Strzyzowski

Mientras tanto, la expareja de Cecilia Strzyzowski, César Sena, fue citado por la fiscalía para hacerle conocer las nuevas prueba que se sumaron al expediente, pero se negó a declarar.

Tanto César Sena como sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están detenidos hace más de un mes imputados por la desaparición y presunto femicidio de la mujer, pero el joven de 19 años nunca declaró como imputado en la causa.

La citación de César ocurre el día en que Cecilia cumpliría 29 años y cuando la Justicia tiene que definir si mantiene o no la prisión preventiva de Emerenciano Sena y de su esposa Marcela Acuña, cosa que se resolvería este viernes.

Sena hijo fue trasladado este jueves por la mañana desde el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán hacía la fiscalía ubicada en la Avenida 9 de Julio, en la ciudad de Resistencia.

Los fiscales del caso le dieron a conocer las pruebas en su contra antes de que se realicen las audiencias ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Esa instancia fue requerida por el abogado de Cesar y se realizarán la semana próxima: los días 8, 9 y 10 de agosto.

Hace dos días Cesar comenzó una huelga de hambre en forma de protesta porque la Fiscalía no accedió a sus demandas: no lo dejaban ingresar una pava eléctrica y un anafe dentro del Complejo Penitenciario Villa Barberán. También había solicitado un televisor y un celular, que tampoco se le habían otorgado.