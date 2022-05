Censo 2022: cómo recuperar el código único de vivienda

Si la persona no recibe el código o no lo retiene tendrá que recurrir al "plan B", que no es otro que buscarlo a través del sitio censo.gob.ar, que es donde se completó el formulario original.

De ninguna manera es necesario generar un código nuevo ni volver a completar el formulario del censo.

En el sitio oficial del Censo 2022 se accede al "Censo Digital" y de ahí se selecciona "Recuperar código". Luego se ingresa dos veces la misma dirección de mail y entonces sí debería llegar el combinado de dígitos.

Hay tiempo hasta las 8 de la mañana del 18 de mayo para completar el formulario online. Pasado ese límite de tiempo será cuestión de esperar a la persona censista para hacerlo a la vieja usanza.