Fue censista y se enamoró de uno de sus censados: ahora lo busca en las redes sociales

"Si te llamás Juan Sebastián y sos camillero de La Plata, te censé y me pareciste muy lindo" escribió @friasflorenciab en su cuenta en Twitter y pidió ayuda para encontrarlo.

https://twitter.com/friasflorenciab/status/1527055962678476801 Si te llamas Juan Sebastian y sos camillero de La Plata, hoy te cense y me pareciste muy lindo. Ayudenme — (@friasflorenciab) May 18, 2022

Aunque luego no se mostró muy esperanzada en que la historia de amor prospere. "Igual, seguramente tenga novia o una ex tóxica. Vengo con esa suerte".

A pesar de ello el mensaje se volvió viral y comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes de toda clase.

https://twitter.com/friasflorenciab/status/1527283497362235392 Igual, seguramente tenga novia o una ex tóxica. Vengo con esa suerte. — (@friasflorenciab) May 19, 2022

Algunos de los usuarios le preguntaron por qué no iba a de nuevo a la casa del joven, ya que sabía donde vivía, pero ella respondió que la pueden multar por hacer eso.

"La gente que me dice acosadora por buscar al camillero en redes y la gente que me dice pelotuda por no ir a la casa a tocarle timbre sabiendo dónde vive", tuiteó resignada a joven.