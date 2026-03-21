Cerraron la autopista Dellepiane por obras: cuándo volverán a abrirla al tránsito

Autopista Dellepiane Colocarán dos puentes sobre la calle Río Negro para unir ambos lados de la autovía.

Las obras en la autopista Dellepiane

Las tareas actuales incluyen la instalación de un nuevo cruce vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que permitirá reconectar ambos lados del barrio históricamente divididos por la autopista. El puente anterior fue retirado en diciembre por no ajustarse al nuevo diseño vial ni a las colectoras en construcción.

Según estimaciones oficiales, el plan beneficiará a unos 200.000 vehículos que circulan diariamente por la autopista, reducirá los tiempos de viaje para 15.000 usuarios del transporte público y mejorará la calidad de vida de 63.000 vecinos de la zona. Entre las principales obras se destaca la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, con espacios deportivos, juegos infantiles, pistas de atletismo y senderos peatonales y ciclovías.

Asimismo, se proyecta la construcción de un corredor exclusivo para colectivos, con doble sentido de circulación y seis paradores centrales protegidos del tránsito general. Este corredor se iniciará en Piedra Buena y se conectará con el Metrobus de la AU 25 de Mayo, incorporando además pasarelas elevadas con accesibilidad universal, señalización específica e iluminación renovada.

El plan integral de renovación incluye además una intervención hidráulica en la Cuenca Cildáñezpara evitar inundaciones y mejorar el drenaje en zonas urbanas sensibles. El Ministerio detalló que se están construyendo dos nuevos conductos que suman 2.700 metros, junto con la creación de 247 sumideros adicionales.

Estas mejoras benefician de manera directa a más de 3.700 vecinos afectados por recurrentes anegamientos, consolidando el enfoque integral de la modernización de la autopista y sus áreas vecinas.