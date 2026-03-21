Cerraron la autopista Dellepiane por obras: cuándo volverán a abrirla al tránsito
Los trabajos forman parte de un plan de transformación integral de este corredor. Por dónde se desvía el tránsito.
La autopista Dellepiane permanece cerrada desde la noche del viernes, debido a obras de construcción de nuevos puentes vehiculares, peatonales y ferroviarios. La interrupción, que se extenderá hasta el miércoles a las 5 de la mañana, forma parte de un plan de transformación integral de este corredor estratégico.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad y ejecutado por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), tiene como objetivo mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y modernizar los accesos a los barrios cercanos. También busca integrar mejor la autopista con el transporte público y generar nuevos espacios verdes y deportivos.
Durante el cierre, que afecta ambos sentidos de circulación, únicamente pueden acceder a la autovía quienes utilicen las subidas de avenida Argentina o avenida Escalada para vincularse con la AU 25 de Mayo. El resto del tránsito se desvía mediante las avenidas General Paz, Perito Moreno, 27 de Febrero, Roca o Independencia; los camiones y vehículos pesados encuentran alternativas en AU7 Cámpora y avenidas autorizadas.
Por otro lado, el servicio del ramal Sáenz-González Catán del Belgrano Sur funciona solo entre Villa Madero y González Catán durante hoy y mañana, resultando interrumpido el trayecto a la estación Dr. Sáenz, conforme a lo anunciado por el ministerio porteño.
La clausura temporal permite avanzar con el montaje de un nuevo cruce vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, destinado a unir ambos lados del barrio que la traza de la autopista había separado históricamente. El puente anterior fue retirado en diciembre pasado porque su estructura resultaba incompatible con el exigente nuevo diseño vial y las colectoras laterales en ejecución, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.
Las obras en la autopista Dellepiane
Las tareas actuales incluyen la instalación de un nuevo cruce vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que permitirá reconectar ambos lados del barrio históricamente divididos por la autopista. El puente anterior fue retirado en diciembre por no ajustarse al nuevo diseño vial ni a las colectoras en construcción.
Según estimaciones oficiales, el plan beneficiará a unos 200.000 vehículos que circulan diariamente por la autopista, reducirá los tiempos de viaje para 15.000 usuarios del transporte público y mejorará la calidad de vida de 63.000 vecinos de la zona. Entre las principales obras se destaca la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, con espacios deportivos, juegos infantiles, pistas de atletismo y senderos peatonales y ciclovías.
Asimismo, se proyecta la construcción de un corredor exclusivo para colectivos, con doble sentido de circulación y seis paradores centrales protegidos del tránsito general. Este corredor se iniciará en Piedra Buena y se conectará con el Metrobus de la AU 25 de Mayo, incorporando además pasarelas elevadas con accesibilidad universal, señalización específica e iluminación renovada.
El plan integral de renovación incluye además una intervención hidráulica en la Cuenca Cildáñezpara evitar inundaciones y mejorar el drenaje en zonas urbanas sensibles. El Ministerio detalló que se están construyendo dos nuevos conductos que suman 2.700 metros, junto con la creación de 247 sumideros adicionales.
Estas mejoras benefician de manera directa a más de 3.700 vecinos afectados por recurrentes anegamientos, consolidando el enfoque integral de la modernización de la autopista y sus áreas vecinas.
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