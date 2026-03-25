Increíble imagen viral en Rosario: tiran billetes a una fuente por la inflación
Una curiosa escena se volvió viral en un shopping de Rosario, donde la tradicional fuente de los deseos luce repleta de billetes en lugar de típicas monedas.
La constante pérdida de valor del peso sigue regalando postales insólitas. A través de las redes, se viralizó una imagen tomada en un reconocido centro comercial de Rosario, donde los visitantes de la ciudad de Rosario decidieron arrojar billetes a la tradicional fuente de los deseos por la falta de monedas.
Papel mojado: la fuente del Portal Rosario
La llamativa postal fue dada a conocer en la plataforma X (ex Twitter) por la cuenta @PreciosRosario2, un perfil habituado a relevar los costos de vida en la región. Según su testimonio sobre la fuente del Shopping Portal Rosario, "casi no hay monedas". El usuario detalló que el estanque "está llena de billetes", precisando que en su mayoría se observaron valores de 10, 20, 50 y 100 pesos.
En la fotografía panorámica compartida como "Foto Testigo", se puede apreciar el fondo circular de la gran fuente de agua repleto de rectángulos de papel moneda arrojados por los clientes.
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El impacto de la inflación en los deseos
En una segunda imagen con un plano mucho más cerrado sobre el agua de la fuente, se evidencia el abandono de la tradicional moneda de metal. Si bien se logran divisar unas pocas monedas sumergidas, la superficie está cubierta de papel mojado, donde resaltan claramente numerosos ejemplares de 100 pesos y de 200 pesos flotando a la deriva.
Esta escena, que rápidamente se volvió viral y generó un fuerte debate económico, expone de manera gráfica cómo la devaluación y la inflación alteraron hasta las costumbres familiares más pintorescas de los argentinos.
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