Increíble imagen viral en Rosario: tiran billetes a una fuente por la inflación

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Papel mojado: la fuente del Portal Rosario

La llamativa postal fue dada a conocer en la plataforma X (ex Twitter) por la cuenta @PreciosRosario2, un perfil habituado a relevar los costos de vida en la región. Según su testimonio sobre la fuente del Shopping Portal Rosario, "casi no hay monedas". El usuario detalló que el estanque "está llena de billetes", precisando que en su mayoría se observaron valores de 10, 20, 50 y 100 pesos.