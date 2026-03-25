Explosión en Mariano Acosta: "Ni siquiera las fotos se salvaron, perdimos todo", dijeron dos sobrevivientes

Ante la magnitud del desastre, explicaron que tomaron la dolorosa decisión de resguardar a su madre y a su hermana, impidiéndoles acercarse al lugar para que no vean los escombros de lo que hasta hace unas horas era su hogar familiar. "A mi hermana la sacaron recién, no queremos que venga todavía. A mi mamá la tenemos en la casa de mi otro hermano", detallaron.