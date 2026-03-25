Explosión en Mariano Acosta: "Ni siquiera las fotos se salvaron, perdimos todo", dijeron dos sobrevivientes
El dramático testimonio tras la terrible explosión en Mariano Acosta. Vecinos denuncian el derrumbe total de sus hogares y la pérdida de todos sus bienes.
El horror invadió la localidad de Mariano Acosta tras el devastador incendio y posterior estallido de un inmenso depósito de garrafas. Familiares de las víctimas brindaron un desgarrador testimonio televisivo, donde relataron la destrucción absoluta de las viviendas linderas y el profundo dolor por haber perdido absolutamente todo en cuestión de segundos.
"Derrumbe total": el drama tras la explosión
En diálogo con la señal C5N, familiares de una de las casas colindantes al depósito relataron la dramática situación que atraviesan. "Derrumbe total. Pérdida total. Todo. No hay nada que se pueda salvar. Ni siquiera una foto", se lamentó una de las mujeres entrevistadas.
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Ante la magnitud del desastre, explicaron que tomaron la dolorosa decisión de resguardar a su madre y a su hermana, impidiéndoles acercarse al lugar para que no vean los escombros de lo que hasta hace unas horas era su hogar familiar. "A mi hermana la sacaron recién, no queremos que venga todavía. A mi mamá la tenemos en la casa de mi otro hermano", detallaron.
Dudas sobre el depósito de garrafas y las casas linderas
Al ser consultadas sobre los dueños del predio, donde presuntamente se almacenaban cerca de 2500 tubos de gas, las vecinas aseguraron conocerlos "solo de vista" y plantearon serias sospechas sobre la legalidad del establecimiento: "Mucha información no te puedo dar porque la verdad es que no sé si estaba habilitado o no, eso no lo sabemos".
Afortunadamente, confirmaron que los habitantes de la vivienda lindera lograron salir ilesos. Sin embargo, el panorama en el barrio es desolador. Estimaron que "hay dos casas más" con destrucción total, aunque el personal de seguridad que trabaja en la zona aún mantiene un estricto perímetro y no les permite acercarse a inspeccionar las ruinas.
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