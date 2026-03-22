Cerraron una importante autopista durante el fin de semana largo: cuál es
Tanto automóviles como el servicio de transporte público que aborda esta autopista se verán afectados debido a una reforma que incluye agregar puentes.
El esquema de circulación en uno de los accesos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires sufrirá alteraciones significativas durante los próximos días. El Gobierno de la Ciudad ratificó que una de las arterias principales de conexión con la Capital Federal permanecerá inhabilitada al tránsito de forma total, como consecuencia de un avance clave en los proyectos de modernización vial y ferroviaria que se ejecutan en la zona sur porteña.
Esta medida de fuerza mayor, que impactará en la rutina de miles de conductores y usuarios del transporte público, responde a la necesidad de instalar un nuevo cruce vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro. El operativo técnico, que demanda el despliegue de maquinaria de gran porte, se activará a partir de la medianoche de este viernes y se proyecta que las restricciones se mantengan hasta las 5 de la mañana del próximo miércoles.
La complejidad de las tareas no solo se limita a la traza asfáltica. El plan de obra contempla el montaje de un paso ferroviario esencial para el proceso de extensión del tren Belgrano Sur. Debido a estas maniobras, el ramal que une las estaciones Sáenz y González Catán operará con un servicio limitado durante el sábado 21 y domingo 22 de marzo, circulando únicamente en el tramo comprendido entre Villa Madero y González Catán, sin completar su recorrido habitual hasta la cabecera de Dr. Sáenz.
Para los automovilistas, la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) ha diseñado un esquema de contingencia. Aquellos que necesiten enlazar con la Autopista 25 de Mayo solo podrán ingresar a través de los accesos ubicados en las avenidas Argentina o Escalada. Como rutas alternativas para evitar el área de conflicto, las autoridades sugieren utilizar las avenidas General Paz, Perito Moreno, 27 de Febrero, Roca o Independencia. En el caso del transporte de carga y vehículos pesados, el desvío obligatorio será a través de la AU7 Cámpora.
Estas intervenciones se encuentran englobadas en un ambicioso Master Plan de renovación que pretende reconvertir la actual fisonomía de la Dellepiane para transformarla en una "Autopista Parque". El nuevo puente de la calle Río Negro llega para suplir una estructura que fue removida en diciembre pasado tras quedar obsoleta. Según las proyecciones oficiales, este cambio estructural beneficiará a unos 200 mil conductores que transitan la zona diariamente y mejorará el entorno urbano para 63 mil residentes linderos.
El proyecto integral de transformación es ambicioso: contempla la creación de un corredor central exclusivo para el transporte de pasajeros con doble mano y seis paradores estratégicos, además de la prolongación de las colectoras Norte y Sur. Asimismo, la iniciativa incluye un fuerte componente ambiental y recreativo con un parque lineal de 4 kilómetros dotado de bicisendas y áreas para el deporte. Para mitigar problemas históricos de la zona, el plan se complementa con una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez que sumará 2.700 metros de nuevos conductos destinados a prevenir anegamientos.
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