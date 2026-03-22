Cerraron una importante autopista durante el fin de semana largo: cuál es

Esta medida de fuerza mayor, que impactará en la rutina de miles de conductores y usuarios del transporte público, responde a la necesidad de instalar un nuevo cruce vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro. El operativo técnico, que demanda el despliegue de maquinaria de gran porte, se activará a partir de la medianoche de este viernes y se proyecta que las restricciones se mantengan hasta las 5 de la mañana del próximo miércoles.