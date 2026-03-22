San Juan: una pareja con una hija de dos años murió en un choque frontal en la Ruta 20

Osola se desempeñaba como policía en la provincia de San Juan, mientras que Pont era docente de Educación Física. La muerte de los tres generó fue confirmada en el momento y generó una profunda conmoción en su comunidad.

FAMILIA CHOQUE SAN JUAN

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales. En este contexto, la Policía de San Juan y los pesquisas judiciales trabajaron en la preservación de la escena y en la recolección de pruebas.

Tanto el conductor del Audi como el del camión involucrado fueron imputados por homicidio culposo.

Ahora, el foco de la investigación está puesto en los resultados de pericias accidentológicas, que deberán establecer con precisión cómo se produjo el choque y determinar las responsabilidades de los involucrados.