San Juan: una pareja con una hija de dos años murió en un choque frontal en la Ruta 20
El accidente ocurrió a la altura del departamento 9 de Julio y habría sido provocado por una maniobra de sobrepaso. La Justicia investiga las responsabilidades de los conductores involucrados.
Una pareja y su hija de dos años murieron tras un violento choque frontal ocurrido el sábado por la noche en la Ruta Nacional 20, a la altura del departamento 9 de Julio, en la provincia de San Juan.
El siniestro se produjo cerca de la fábrica Taranto, en las inmediaciones del cruce entre la ruta 20 con la 182, cuando un Audi TT y un Renault Logan en el que viajaba la familia colisionaron de frente. Según las primeras hipótesis, el impacto se habría originado a partir de una maniobra fallida de sobrepaso a un camión.
La violencia del choque fue tal que el Audi quedó con el frente completamente destruido, mientras que el Renault volcó y terminó a un costado del camino. Personal de bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y liberar a los ocupantes de los vehículos, en medio del riesgo de una posible fuga de gas.
Quiénes eran las víctimas
Las víctimas fueron identificadas como Matías Osola, de 36 años; su pareja, Valeria Pont, de 28; y su hija Catalina Jazmín Osola, de apenas dos años. La familia era oriunda de Caucete, a pocos kilómetros del lugar del accidente.
Osola se desempeñaba como policía en la provincia de San Juan, mientras que Pont era docente de Educación Física. La muerte de los tres generó fue confirmada en el momento y generó una profunda conmoción en su comunidad.
Investigación en curso
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales. En este contexto, la Policía de San Juan y los pesquisas judiciales trabajaron en la preservación de la escena y en la recolección de pruebas.
Tanto el conductor del Audi como el del camión involucrado fueron imputados por homicidio culposo.
Ahora, el foco de la investigación está puesto en los resultados de pericias accidentológicas, que deberán establecer con precisión cómo se produjo el choque y determinar las responsabilidades de los involucrados.
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