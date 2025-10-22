Chacabuco: volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y vecinos se llevaron la carga
Ocurrió en la Ruta 7 a la altura de Chacabuco. Las imágenes de una escena que se transformó en un caos en cuestión de minutos.
Un camión que transportaba cerdos volcó el lunes en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Ingeniero Silveyra, en el partido bonaerense de Chacabuco, y los vecinos se robaron a los animales en cuestión de minutos.
Todo ocurrió en horas del mediodía en el kilómetro 179 cuando el camión jaula “mordió la banquina” y perdió el control, según relataron testigos del accidente, aunque la causa no fue determinada.
Tras volcar sobre al costado de la calzada, el camión quedó totalmente destruido, con la jaula trasera de costado y rota, y los cerdos desparramados sobre la zona del accidente.
En cuestión de minutos, apenas se divulgó la noticia por la zona, decenas de personas, desde vecinos hasta automovilistas que transitaban por la ruta, se acercaron hasta el lugar del siniestro y comenzaron a llevarse a los animales, sin importarles si estaban con vida o fallecidos.
Tal como se pudo observar en varias imágenes, algunas personas se hicieron presentes incluso con tráiles y carros de arrastre enganchados a sus vehículos para robarse y transportar a los animales. Otros decidían subir a los cerdos directamente al baúl de sus autos.
Mientras tanto, algunos cerdos deambulaban desorientados y otros permanecían inmóviles.
El camión había partido desde la zona de Roberts, en el partido bonaerense de Lincoln, y era conducido por un hombre oriundo de Ascensión, Paraguay.
El conductor resultó con lesiones leves y fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) local y efectivos policiales, que no lograron detener el robo de los animales.
La Policía Comunal intentó ordenar el tránsito en el lugar del siniestro, pero fue tal la cantidad de personas que se acercaron que la situación superó cualquier capacidad de control.
El tránsito sobre la Ruta Nacional 7 se vio afectado durante algunas horas, así como también se dificultaron las tareas de asistencia al conductor y posterior remoción del vehículo debido a la presencia de los saqueadores y los curiosos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario