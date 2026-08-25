Investigan quién ingresó a las redes de la joven detenida por el crimen de su novio en Chaco
La querella detectó movimientos recientes en el perfil de Facebook de Victoria Luz Cantero y pedirá a la Fiscalía que determine quién accedió a la cuenta.
La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en Chaco, sumó un nuevo elemento que despertó preocupación entre los familiares de la víctima. En los últimos días fueron detectados movimientos en la cuenta de Facebook de Victoria Luz Cantero, la única persona detenida e imputada por el homicidio de su novio.
La actividad generó dudas porque la joven permanece privada de su libertad y, hasta el momento, no está claro quién ingresó al perfil. De acuerdo con lo informado por el abogado de la familia de Álvarez Guardia, Pablo Vianello, desde la cuenta se habrían realizado acciones recientes, entre ellas solicitudes y aceptaciones de amistad.
La situación fue advertida inicialmente por una de las hermanas del joven asesinado, quien recibió un aviso relacionado con modificaciones en el perfil. El episodio será llevado ante la Fiscalía para que pueda determinarse si efectivamente hubo accesos a la cuenta y, en ese caso, quién estuvo detrás de ellos. La querella considera que el dato adquiere especial importancia debido al contexto en el que se desarrolla la investigación y a otras cuestiones que también fueron planteadas dentro del expediente.
“Nos llama poderosamente la atención que las redes sociales de esta chica continúen activas”, sostuvo Vianello durante una entrevista con Radio Libertad. De todos modos, el abogado evitó realizar una acusación directa y aclaró que todavía no existen elementos que permitan establecer que fue la propia Cantero quien utilizó su cuenta.
¿Qué quiere determinar la Justicia sobre el perfil de Facebook?
La principal incógnita que ahora aparece en la causa es quién tuvo acceso al perfil de la joven. Para responder esa pregunta, la investigación podría avanzar sobre diferentes aspectos técnicos: registros de inicio de sesión, dispositivos utilizados para ingresar, ubicaciones asociadas a esos accesos y eventuales comunicaciones realizadas desde la cuenta.
La querella tiene previsto poner la situación en conocimiento de la Fiscalía para que se analice cada uno de esos elementos. Por ahora, no existe una confirmación judicial sobre quién realizó los movimientos ni tampoco sobre las circunstancias en las que se produjeron.
El episodio tomó mayor relevancia debido a otra línea de investigación que preocupa a los representantes de la familia de la víctima. Se trata de las versiones sobre supuestos ofrecimientos de dinero a personas que podrían declarar en la causa.
Vianello vinculó ambas situaciones y planteó la necesidad de establecer quién pudo haber estado detrás de los movimientos registrados en Facebook. “Es gravísimo para lo que estamos hablando, de que hay una testigo encubierta y estamos hablando de testigos que dicen que les ofrecieron dinero”, manifestó el abogado. Sin embargo, es importante remarcar que esta acusación todavía no fue acreditada judicialmente.
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