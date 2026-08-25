Investigan quién ingresó a las redes de la joven detenida por el crimen de su novio en Chaco

La querella tiene previsto poner la situación en conocimiento de la Fiscalía para que se analice cada uno de esos elementos. Por ahora, no existe una confirmación judicial sobre quién realizó los movimientos ni tampoco sobre las circunstancias en las que se produjeron.

El episodio tomó mayor relevancia debido a otra línea de investigación que preocupa a los representantes de la familia de la víctima. Se trata de las versiones sobre supuestos ofrecimientos de dinero a personas que podrían declarar en la causa.

Vianello vinculó ambas situaciones y planteó la necesidad de establecer quién pudo haber estado detrás de los movimientos registrados en Facebook. “Es gravísimo para lo que estamos hablando, de que hay una testigo encubierta y estamos hablando de testigos que dicen que les ofrecieron dinero”, manifestó el abogado. Sin embargo, es importante remarcar que esta acusación todavía no fue acreditada judicialmente.