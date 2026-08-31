Choque y vuelco en San Cristóbal: un hombre fue internado tras el fuerte impacto

Otro choque en Villa Luro

El accidente de San Cristóbal no fue el único siniestro registrado durante la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires. Minutos antes, alrededor de las 4.58, se produjo otro choque en Albariño, entre Ramón Falcón y García de Cossio, en el barrio de Villa Luro. En ese caso, un automóvil impactó contra vehículos que se encontraban estacionados. Según informó la Policía Comunal 10, hubo dos personas lesionadas.

Fuentes vinculadas al episodio indicaron que los ocupantes del automóvil estaban dormidos dentro del vehículo al momento del impacto. No se realizaron controles de alcoholemia y, posteriormente, las personas involucradas abandonaron el lugar a bordo de un servicio de transporte de pasajeros. A diferencia del accidente ocurrido en San Cristóbal, no se reportaron otros vehículos afectados en ese episodio.

Más accidentes durante las primeras horas del lunes

Uno de ellos ocurrió a las 2.50, en la intersección de Catamarca y avenida Rivadavia, donde un automóvil chocó contra una bicicleta. El ciclista, un hombre de 26 años, sufrió un traumatismo leve en una de sus piernas. El SAME intervino y realizó la evaluación correspondiente, aunque finalmente determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital. El procedimiento quedó bajo la responsabilidad de la Policía de la Comuna 3A.

Más tarde, alrededor de las 6.20, se produjo otro episodio en avenida Coronel Cárdenas y Juan Bautista Alberdi. Allí estuvieron involucradas una motocicleta y dos personas que resultaron heridas. La Policía de la Comuna 9 intervino en el lugar y los lesionados fueron atendidos por los equipos de emergencia.

Cinco minutos después, a las 6.25, el SAME fue convocado a avenida Independencia y avenida Entre Ríos por un nuevo choque entre un automóvil y una bicicleta. En esta oportunidad, un hombre de 30 años que circulaba en bicicleta sufrió lesiones. Las autoridades no precisaron la gravedad de las heridas ni si fue necesario trasladarlo.