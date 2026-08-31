Choque y vuelco en San Cristóbal: un hombre fue internado tras el fuerte impacto
El accidente ocurrió durante la madrugada sobre la avenida San Juan y también afectó a tres autos estacionados. Hubo otros siniestros en CABA.
Un violento choque y vuelco en San Cristóbal obligó a desplegar un importante operativo de emergencia durante la madrugada de este lunes. El siniestro ocurrió sobre la avenida San Juan al 3200, cuando un automóvil impactó y terminó volcado, provocando además daños sobre otros tres vehículos que se encontraban estacionados en la zona.
El episodio se registró alrededor de las 5.35 y generó una reducción parcial del tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción. Hasta el lugar se desplazaron equipos del SAME, la Policía de la Ciudad y los Bomberos del Destacamento Miserere.
Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil, un hombre de 35 años, sufrió politraumatismos. Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía para continuar con la evaluación médica.
¿Cómo fue el accidente en avenida San Juan?
De acuerdo con el parte oficial, el vehículo perdió el control, chocó y terminó volcado sobre la avenida San Juan. El impacto también alcanzó a tres automóviles que estaban estacionados. La magnitud del siniestro hizo necesaria la intervención de los bomberos y de los servicios de emergencia. Mientras los equipos trabajaban sobre el lugar, se redujeron dos carriles de la avenida para permitir la asistencia del conductor y posteriormente retirar los vehículos involucrados.
La zona permaneció parcialmente afectada durante las primeras horas de la mañana, lo que generó complicaciones para la circulación habitual por uno de los principales corredores del barrio de San Cristóbal. El traslado del conductor al Hospital Ramos Mejía fue dispuesto debido a los politraumatismos sufridos en el impacto. Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre su evolución.
Otro choque en Villa Luro
El accidente de San Cristóbal no fue el único siniestro registrado durante la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires. Minutos antes, alrededor de las 4.58, se produjo otro choque en Albariño, entre Ramón Falcón y García de Cossio, en el barrio de Villa Luro. En ese caso, un automóvil impactó contra vehículos que se encontraban estacionados. Según informó la Policía Comunal 10, hubo dos personas lesionadas.
Fuentes vinculadas al episodio indicaron que los ocupantes del automóvil estaban dormidos dentro del vehículo al momento del impacto. No se realizaron controles de alcoholemia y, posteriormente, las personas involucradas abandonaron el lugar a bordo de un servicio de transporte de pasajeros. A diferencia del accidente ocurrido en San Cristóbal, no se reportaron otros vehículos afectados en ese episodio.
Más accidentes durante las primeras horas del lunes
Uno de ellos ocurrió a las 2.50, en la intersección de Catamarca y avenida Rivadavia, donde un automóvil chocó contra una bicicleta. El ciclista, un hombre de 26 años, sufrió un traumatismo leve en una de sus piernas. El SAME intervino y realizó la evaluación correspondiente, aunque finalmente determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital. El procedimiento quedó bajo la responsabilidad de la Policía de la Comuna 3A.
Más tarde, alrededor de las 6.20, se produjo otro episodio en avenida Coronel Cárdenas y Juan Bautista Alberdi. Allí estuvieron involucradas una motocicleta y dos personas que resultaron heridas. La Policía de la Comuna 9 intervino en el lugar y los lesionados fueron atendidos por los equipos de emergencia.
Cinco minutos después, a las 6.25, el SAME fue convocado a avenida Independencia y avenida Entre Ríos por un nuevo choque entre un automóvil y una bicicleta. En esta oportunidad, un hombre de 30 años que circulaba en bicicleta sufrió lesiones. Las autoridades no precisaron la gravedad de las heridas ni si fue necesario trasladarlo.
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