Chaco: detuvieron a una empleada de una empresa de micros que hacía compras extra con tarjetas de clientes

Tras varios días de labor, los investigadores lograron identificar a una empleada de boletería como principal sospechosa. La mujer, identificada como E. P. D. G., de 45 años, fue interceptada en las inmediaciones de la terminal y detenida por orden judicial.

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Durante el procedimiento de detención, los agentes incautaron en poder de la sospechosa un cuadernillo con anotaciones de datos personales, números de tarjetas de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento. También se secuestró un teléfono celular que, según los investigadores, podría contener información relevante para la causa.

De acuerdo con la investigación, la detenida ya estaba vinculada a otras causas por estafas de características similares, algunas de ellas bajo la intervención de la Fiscalía N° 3. Este dato refuerza la hipótesis de que las maniobras no constituían hechos aislados, sino que podrían encuadrarse en un patrón delictivo reiterado.

El operativo fue llevado adelante por la División Investigaciones de Sáenz Peña, a cargo del comisario Diego Alberto Moreyra y bajo la supervisión del comisario principal Ramón Darío Romero, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior.

Por disposición de la Justicia, la mujer fue notificada formalmente de su aprehensión y permanece alojada en una dependencia policial, a la espera de ser trasladada a sede judicial en los próximos días. La causa sigue en etapa investigativa, enfocada en determinar la cantidad total de víctimas y el monto global de las operaciones fraudulentas.

Los investigadores sostienen que el modus operandi consistía en apropiarse de los datos de las tarjetas durante la venta presencial de pasajes, para luego efectuar compras no autorizadas en plataformas digitales vinculadas a empresas de transporte. De esta manera, los damnificados solo advertían el perjuicio económico al recibir sus resúmenes de cuenta.