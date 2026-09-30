Chaco: encontraron muerta a una mujer de 75 años en su casa y detuvieron a un vecino

Familiares de la víctima indicaron que la mujer tenía problemas de salud y señalaron además un dato que llamó su atención: el interior de la casa estaba desordenado, algo que consideraron inusual porque aseguraron que era una persona muy ordenada.

A raíz de esto, el fiscal planteó como una de las hipótesis la posibilidad de que el hombre hubiera encontrado a la mujer ya muerta y, en este contexto, habría intentado aprovechar la situación para robar objetos de valor del domicilio. “Estaba acopiando todo en la entrada. Había varias cajas y electrodomésticos para llevárselos”, describió.

No obstante, la segunda línea investigativa apuntaría a que el sospechoso habría intentado robarle y, durante ese ataque, la mujer habría perdido la vida. En línea con esto, amplió: “Puede que el fallecimiento se haya dado por una asfixia mecánica con una almohada que nosotros encontramos en el lugar”.

Secuestraron un objeto y buscan reconstruir las últimas horas de la mujer

En el marco de la causa, los investigadores secuestraron un secador de ropa en un domicilio vinculado al joven demorado. Por el momento, no se informó públicamente qué relación tendría ese elemento con la muerte.

El médico policial examinó el cuerpo y estableció inicialmente que se trataba de una muerte dudosa. Por disposición de la Fiscalía, fue trasladado a la Morgue para realizar los estudios correspondientes y determinar la causa del fallecimiento.

Además, los investigadores avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la recopilación de registros fílmicos que permitan reconstruir qué ocurrió en la vivienda antes de que la mujer fuera encontrada muerta.