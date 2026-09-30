Chaco: encontraron muerta a una mujer de 75 años en su casa y detuvieron a un vecino
La casa de la víctima estaba desordenada y la Justicia ordenó la autopsia para determinar qué ocurrió.
Una mujer de 75 años fue encontrada muerta en su casa de Resistencia, Chaco, y la Policía demoró a un joven de 28 años que solía asistirla con mandados y otras tareas a cambio de alimentos.
El hallazgo se dio este martes al mediodía, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Julio Tort y Fortín los Pozos. La alerta se dio a través de un llamado al 911, en donde habían informado haber escuchado gritos de un hombre dentro de esa propiedad.
Frente a este aviso, los efectivos de la Comisaría Séptima se presentaron en la vivienda y demoraron a un hombre identificado como L. A. A. Segundos después, encontraron el cadáver de la dueña del inmueble. A raíz de esto, se ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial.
“No podemos determinar aún la causa de muerte”, señaló el fiscal de Género Jorge Cáceres Olivera durante un diálogo con Diario Chaco. En línea con esto, aclaró: “Entendemos que la persona que está detenida podría ser el autor material del fallecimiento de la señora, pero eso lo determinará la autopsia”.
De la misma manera, Cáceres Olivera reveló que la mujer y el detenido tenían un vínculo. Sin embargo, indicó que este no sería familiar, sino que la dueña de la casa solía darle comida al sospechoso, debido a que este enfrentaría una situación de consumos problemáticos.
Familiares de la víctima indicaron que la mujer tenía problemas de salud y señalaron además un dato que llamó su atención: el interior de la casa estaba desordenado, algo que consideraron inusual porque aseguraron que era una persona muy ordenada.
A raíz de esto, el fiscal planteó como una de las hipótesis la posibilidad de que el hombre hubiera encontrado a la mujer ya muerta y, en este contexto, habría intentado aprovechar la situación para robar objetos de valor del domicilio. “Estaba acopiando todo en la entrada. Había varias cajas y electrodomésticos para llevárselos”, describió.
No obstante, la segunda línea investigativa apuntaría a que el sospechoso habría intentado robarle y, durante ese ataque, la mujer habría perdido la vida. En línea con esto, amplió: “Puede que el fallecimiento se haya dado por una asfixia mecánica con una almohada que nosotros encontramos en el lugar”.
Secuestraron un objeto y buscan reconstruir las últimas horas de la mujer
En el marco de la causa, los investigadores secuestraron un secador de ropa en un domicilio vinculado al joven demorado. Por el momento, no se informó públicamente qué relación tendría ese elemento con la muerte.
El médico policial examinó el cuerpo y estableció inicialmente que se trataba de una muerte dudosa. Por disposición de la Fiscalía, fue trasladado a la Morgue para realizar los estudios correspondientes y determinar la causa del fallecimiento.
Además, los investigadores avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la recopilación de registros fílmicos que permitan reconstruir qué ocurrió en la vivienda antes de que la mujer fuera encontrada muerta.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario