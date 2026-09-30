Cayó un peruano tras una persecución en plena General Paz: tenía pedido de captura internacional
El sospechoso, de 47 años, era buscado por un robo cometido en su país. Todo quedó registrado en un video.
Un ciudadano peruano de 47 años, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, fue detenido tras una persecución policial en plana avenida General Paz. En su poder tenía más de diez gramos de cocaína y un cargador de 9 mm con 14 municiones.
La secuencia se inició cuando personal de la Policía de la Ciudad, a través del sistema de lectura de patentes, detectó un auto Peugeot 208 de color gris que circulaba por la avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, a la altura de la calle Nazarre, en el barrio porteño de Villa Real.
De acuerdo a los datos revelados por el sistema, sobre el vehículo pesaba un pedido de detención ligado a una investigación judicial.
Así fue la persecución en la General Paz
Ante esta situación, personal del Anillo Digital realizó un seguimiento del vehículo en tiempo real mediante imágenes proporcionadas por cámaras y domos, y dio aviso a efectivos policiales que se encontraban en la zona.
El rastreo continuó por la avenida hasta que un móvil policial logró alcanzar al vehículo a la altura de la calle Víctor Hugo, en el barrio Versalles.
La persecución continuó durante algunos kilómetros, hasta que efectivos policiales interceptaron el auto que circulaba por la traza en la intersección con la avenida San Martín.
Quién es el detenido y qué encontraron en el auto
En el lugar fue identificado el conductor, un hombre de 47 años y de nacionalidad peruana, cuyos datos fueron verificados en los sistemas policiales.
En paralelo, frente a dos testigos, los policías procedieron a requisar el vehículo, en cuyo interior hallaron 16 gramos de cocaína, un cargador de 9 mm y 14 municiones que estaban escondidas en el interior de una riñonera.
Los registros permitieron establecer que el conductor tenía un pedido de captura y detención solicitado el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, en el marco de una causa por extradición.
El pedido se encuentra vinculado con un hecho de robo agravado ocurrido en marzo de 2008, por el que intervino la Justicia de Perú y cuya extradición fue declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de ese país en febrero de 2019.
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