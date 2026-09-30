Cayó un peruano tras una persecución en plena General Paz: tenía pedido de captura internacional

La persecución continuó durante algunos kilómetros, hasta que efectivos policiales interceptaron el auto que circulaba por la traza en la intersección con la avenida San Martín.

Sobre el auto pesaba un pedido de detención

Quién es el detenido y qué encontraron en el auto

En el lugar fue identificado el conductor, un hombre de 47 años y de nacionalidad peruana, cuyos datos fueron verificados en los sistemas policiales.

En paralelo, frente a dos testigos, los policías procedieron a requisar el vehículo, en cuyo interior hallaron 16 gramos de cocaína, un cargador de 9 mm y 14 municiones que estaban escondidas en el interior de una riñonera.

Droga, un cargador y municiones

Los registros permitieron establecer que el conductor tenía un pedido de captura y detención solicitado el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, en el marco de una causa por extradición.

La sustancia hallada en el auto dio positivo para cocaína

El pedido se encuentra vinculado con un hecho de robo agravado ocurrido en marzo de 2008, por el que intervino la Justicia de Perú y cuya extradición fue declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de ese país en febrero de 2019.