Córdoba: un pitbull apareció muerto tras atacar a una jubilada
Una mujer de 82 años sufrió una fractura de fémur y otra mujer resultó herida. El animal ya había mordido a otras personas y murió en el lugar.
Una mujer de 82 años sufrió una fractura de fémur y otra de 72 también resultó herida tras el ataque de un pitbull en la localidad de Villa Allende, provincia de Córdoba. Cuando la policía llegó al lugar, encontró al perro sin vida y con lesiones cortantes en distintas partes de su cuerpo.
El dramático episodio ocurrió el martes en un domicilio ubicado sobre la calle Barcelona al 1723, en el barrio Lomas Sur de la mencionada localidad cordobesa. Cuando personal policial recibió el alerta, se apersonó en el lugar y encontró a la víctima tendida en el suelo y con importantes lesiones en una de sus piernas.
Según el relato aportado por un vecino, la víctima había sido atacada por un perro de raza pitbull. Ante esta situación, se solicitó la presencia de un servicio de emergencias, cuyo personal asistió a la damnificada y constató lesiones compatibles con mordeduras de perro y una fractura de fémur en la pierna derecha..
Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada al Hospital de Unquillo, donde quedó internada.
Otra mujer también resultó herida por el ataque del pitbull
Durante el procedimiento, el personal de emergencias también atendió a otra mujer, de 72 años, que había sufrido heridas en una de sus manos. Los profesionales constataron que presentaba una lesión cortante y dispusieron su traslado para que recibiera atención médica.
Mientras se desarrollaba el operativo, los efectivos policiales observaron además la presencia de un perro de raza pitbull que se encontraba sin vida en el lugar.
El animal presentaba heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo. Por el momento, no se informó oficialmente cómo se produjeron esas lesiones ni en qué circunstancias murió el perro.
Las circunstancias que rodearon el episodio todavía son materia de investigación.
Según informó InfoVillaAllende, el mismo animal ya había protagonizado un ataque en mayo de 2024, cuando embistió a otra vecina del barrio, de 60 años, y también mordió a su propio dueño. Tras aquel incidente, la justicia había dispuesto su restitución a los propietarios.
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