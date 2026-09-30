Córdoba: un pitbull apareció muerto tras atacar a una jubilada

Mientras se desarrollaba el operativo, los efectivos policiales observaron además la presencia de un perro de raza pitbull que se encontraba sin vida en el lugar.

El animal presentaba heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo. Por el momento, no se informó oficialmente cómo se produjeron esas lesiones ni en qué circunstancias murió el perro.

Las circunstancias que rodearon el episodio todavía son materia de investigación.

Según informó InfoVillaAllende, el mismo animal ya había protagonizado un ataque en mayo de 2024, cuando embistió a otra vecina del barrio, de 60 años, y también mordió a su propio dueño. Tras aquel incidente, la justicia había dispuesto su restitución a los propietarios.