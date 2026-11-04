Dictaron prisión preventiva para el ginecólogo de Chaco acusado de abuso sexual y mala praxis

La defensa del médico aseguró que la conducta de su cliente no constituyó un delito, pero además hay tres denuncias referidas a posibles casos de mala praxis y una más, sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal.

Esa denuncia es investigada por Jorge Cáceres Olivera, titular de la Fiscalía de Investigación Penal No 4.

Inicialmente los demás casos estaban en manos del Equipo Fiscal N° 2, a cargo de Ana González de Pacce, pero ahora las nueve causas quedaron a cargo de la fiscal Echarri.

La fiscalía maneja la hipótesis de que el especialista diagnosticaba patologías inexistentes o exageraba cuadros médicos complejos, convenciendo a las pacientes de que necesitaban operaciones urgentes y de alto riesgo para salvar su salud.

Luego cobraba los honorarios correspondientes sin haber tratado debidamente a sus pacientes, que se convirtieron en víctimas.