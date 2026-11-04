Dictaron prisión preventiva para el ginecólogo de Chaco acusado de abuso sexual y mala praxis
Además de enfrentar cargos por violencia sexual, Gustavo Kumiega está imputado por estafa por simular cirugías que le cobraba a las obras sociales en el Chaco.
La Justicia del Chaco dictó esta semana la prisión preventiva para el ginecólogo Gustavo Kumiega, que fue denunciado por un abuso sexual, por mala praxis en varios casos y por estafa contra las obras sociales en su provincia.
El Equipo Fiscal Especial, integrado por los fiscales Martín Bogado y Mariana Echarri, que investiga a Kumiega dispuso la prisión preventiva en Colonia Popular por delitos contra la libertad sexual y estafa en un contexto de violencia obstétrica.
Según informó el sitio Vía Szeta, hasta la fecha constan en la Justicia 10 denuncias contra el médico, de las cuales seis involucran conductas inapropiadas con sus pacientes durante consultas en su consultorio o prácticas que las mujeres describieron como irregulares.
En las denuncias también constan los comentarios de índole sexual que hizo el médico durante las consultas y los contactos que intentó establecer de manera informal con sus pacientes por redes sociales.
Las presentaciones se realizaron entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre, mientras se difundían en redes sociales mensajes atribuidos al médico de 57 años.
La defensa del médico aseguró que la conducta de su cliente no constituyó un delito, pero además hay tres denuncias referidas a posibles casos de mala praxis y una más, sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal.
Esa denuncia es investigada por Jorge Cáceres Olivera, titular de la Fiscalía de Investigación Penal No 4.
Inicialmente los demás casos estaban en manos del Equipo Fiscal N° 2, a cargo de Ana González de Pacce, pero ahora las nueve causas quedaron a cargo de la fiscal Echarri.
La fiscalía maneja la hipótesis de que el especialista diagnosticaba patologías inexistentes o exageraba cuadros médicos complejos, convenciendo a las pacientes de que necesitaban operaciones urgentes y de alto riesgo para salvar su salud.
Luego cobraba los honorarios correspondientes sin haber tratado debidamente a sus pacientes, que se convirtieron en víctimas.
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