Chaco: pedía dinero para iniciativas solidarias y terminó preso por estafa

Un hombre de 32 años fue detenido en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, luego de que una investigación permitiera establecer que registraba un pedido de captura vigente por una causa por presunta estafa que tramita en la III Circunscripción Judicial de Chamical, La Rioja. El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco.