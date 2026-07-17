Chaco: pedía dinero para iniciativas solidarias y terminó preso por estafa
El sospechoso fue localizado en Resistencia tras una investigación del Departamento Cibercrimen. La Justicia también ordenó inmovilizar cuentas bancarias vinculadas a la causa mientras avanza la pesquisa.
Un hombre de 32 años fue detenido en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, luego de que una investigación permitiera establecer que registraba un pedido de captura vigente por una causa por presunta estafa que tramita en la III Circunscripción Judicial de Chamical, La Rioja. El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco.
Según la investigación, el sospechoso se presentaba con supuestos proyectos sociales, comunitarios y de asistencia para generar confianza entre las personas y luego solicitaba dinero con distintos argumentos, prometiendo devolverlo posteriormente, algo que, de acuerdo con las denuncias, no ocurría.
Las tareas investigativas permitieron establecer que el hombre tenía un pedido de captura vigente en una causa por presunta estafa, con intervención del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la III Circunscripción Judicial con asiento en Chamical. Tras su localización, quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con los trámites para su traslado.
Durante la misma jornada se radicaron seis nuevas denuncias contra el acusado. Los denunciantes manifestaron haber entregado dinero luego de ser contactados mediante actividades sociales o supuestos proyectos de asistencia y señalaron haber realizado transferencias a cuentas de terceros que, según la investigación, estarían vinculadas al sospechoso.
Ante esta situación, la Justicia dispuso el libramiento de oficios a entidades bancarias y financieras para solicitar el congelamiento e inmovilización de las cuentas y productos financieros relacionados con el detenido y con otra persona mencionada en la investigación.
Durante el procedimiento también fueron secuestrados un teléfono celular, una libreta, una credencial con una placa identificatoria de bomberos voluntarios, un chip telefónico, un carnet de afiliación a una organización no gubernamental vinculada a la salud y documentación que será incorporada a la causa. La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras denunciadas y establecer si existen más damnificados.
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