Intentó robarle a un chofer de app, quedó atrapada en el auto y terminó presa
El conductor logró frustrar del asalto y trasladó a la joven hasta una dependencia policial. Otro adolescente también fue detenido.
Una joven de 19 años y un adolescente de 16 fueron detenidos tras intentar asaltar al conductor de una aplicación de viajes en el barrio Mirador de la ciudad de Córdoba. En medio del robo, la sospechosa quedó atrapada dentro del auto y fue trasladada por la propia víctima hasta una dependencia policial.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando el chofer llegó al lugar de encuentro a bordo de un Fiat Cronos. Una vez allí, fue abordado por la joven y el adolescente, quienes intentaron sustraerle sus pertenencias.
Ante la resistencia del chofer, los delincuentes intentaron escapar, pero la joven quedó atrapada dentro del vehículo. En paralelo, el adolescente y un tercer sujeto que permanecía oculto comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el auto para evitar la huida, lo que provocó la rotura de la luneta trasera.
Pese a la brutalidad del asalto, el conductor pudo escapar del lugar, aun con la sospechosa dentro de su vehículo. Sin dudarlo, se dirigió directamente hacia una dependencia policial, donde la joven fue detenida.
Según detallaron fuentes policiales, minutos más tarde, el presunto cómplice también presentó en la dependencia y resultó aprehendido.
Durante el procedimiento, la Policía de Córdoba secuestró un teléfono celular, el cual fue puesto a disposición de la Justicia para su posterior análisis.
Un expolicía detenido por amenazar con un arma a peatones durante una discusión de tránsito
Un expolicía de 62 años quedó detenido tras ser denunciado por amenazar con un arma de fuego a dos peatones en medio de una discusión de tránsito.
El hecho ocurrió este viernes a la madrugada en calle Lima al 90 de Barrio Centro, Córdoba, cuando efectivos policiales fueron alertados por la presencia de un hombre armado que habría amenazado a dos peatones.
Según declararon los denunciantes, todo comenzó cuando el conductor de un auto Ford Ka realizó una mala maniobra contra los dos peatones, lo que derivó se generó una discusión seguida de una riña.
Fue en ese momento cuando, según dichos de los damnificados, el conductor los habría amenazado con un arma de fuego.
Cuando efectivos de la Policía de Córdoba llegaron al lugar, procedieron a realizar la detención del sospechoso y a inspeccionar el vehículo señalado, el cual presentaba un importante golpe en el parabrisas.
Durante la requisa, los uniformados secuestraron un arma de fuego calibre 9 mm, cartuchos y cargadores. A su vez, una vez que detuvieron al sospechoso, corroboraron que se trataba de un policía retirado.
El aprehendido fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.
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