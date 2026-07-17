Intentó robarle a un chofer de app, quedó atrapada en el auto y terminó presa

Durante el procedimiento, la Policía de Córdoba secuestró un teléfono celular, el cual fue puesto a disposición de la Justicia para su posterior análisis.

Un expolicía detenido por amenazar con un arma a peatones durante una discusión de tránsito

Un expolicía de 62 años quedó detenido tras ser denunciado por amenazar con un arma de fuego a dos peatones en medio de una discusión de tránsito.

El hecho ocurrió este viernes a la madrugada en calle Lima al 90 de Barrio Centro, Córdoba, cuando efectivos policiales fueron alertados por la presencia de un hombre armado que habría amenazado a dos peatones.

Un arma de fuego calibre 9 mm, cartuchos y cargadores

Según declararon los denunciantes, todo comenzó cuando el conductor de un auto Ford Ka realizó una mala maniobra contra los dos peatones, lo que derivó se generó una discusión seguida de una riña.

Fue en ese momento cuando, según dichos de los damnificados, el conductor los habría amenazado con un arma de fuego.

El auto presentaba un daño en el parabrisas

Cuando efectivos de la Policía de Córdoba llegaron al lugar, procedieron a realizar la detención del sospechoso y a inspeccionar el vehículo señalado, el cual presentaba un importante golpe en el parabrisas.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un arma de fuego calibre 9 mm, cartuchos y cargadores. A su vez, una vez que detuvieron al sospechoso, corroboraron que se trataba de un policía retirado.

El aprehendido fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.