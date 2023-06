Desaparición de Cecilia Strzyzowski: la hipótesis de un familiar del principal acusado

A 13 días de la desaparición de la joven de 28 años, Goya acusó a Strzyzowski de haber extorsionado a César Sena para divorciarse, y aseguró: “Marcela (Acuña) y Emerenciano (Sena) no tuvieron nada que ver. En el allanamiento no encontraron nada. No encontraron armas y el dinero que encontraron es del proyecto de viviendas de sistema autoconstructivo de la organización. Para nada hubo forcejeo ni se impidió la declaración”.

marcela acuña y emerenciano sena

En diálogo con Radio con Vos, Ricardo Goya apuntó contra la familia de Cecilia y los acusó de haber mentido acerca de la última conversación que mantuvo la joven con su hermana, dónde hablaban de un supuesto viaje a Ushuaia.

“Es mentira que se iban a Ushuaia, ella no estaba con nosotros, estaba con su mamá. Cecilia no viajó. Las capturas de los mensajes en las que Cecilia decía que estaba en Ushuaia son mentira. ¿Díganme dónde está ese teléfono? ¿De dónde salieron?”, preguntó el familiar de los detenidos.

Más allá de estas aclaraciones, el hombre se refirió a la situación de la pareja de Cecilia, y subrayó: “No sé lo que pasó en la casa de César (Sena), lo tiene que decir la Justicia. Si es culpable, que vaya preso”.

Cecilia Strzyzowski

Por último, Ricardo Goya denunció presiones: "nos amenazas y estigmatizan a mí y a mi esposa. Nos dicen asesinos. Como siempre hubo una fuerte presión contra el movimiento y estigmatización las mujeres del movimiento fueron a acompañarla a Marcela y a su hijo”.

“Nosotros queremos que Cecilia aparezca, pensamos que cada día que no aparece hay más gente interesada en que aparezca muerta”, concluyó.