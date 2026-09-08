¿Chau a la tarjeta SUBE? Aseguran que el Gobierno evalúa retirar terminales y apostar de lleno al pago digital

De esta manera, en lugar de acudir a las tradicionales tótems, la acreditación de cargas pasará a resolverse mediante el uso de los teléfonos celulares, la red de kioscos adheridos que decidan mantener el servicio de manera voluntaria y, fundamentalmente, a través de las validadoras instaladas a bordo de los colectivos, un recurso que permite impactar el saldo de manera directa sin necesidad de intermediarios fijos.

Este proceso de reconversión tecnológica se enmarca en una transformación más amplia del sistema de transporte público metropolitano. En paralelo a la discusión sobre el futuro de las terminales, distintas estaciones ferroviarias comenzaron a incorporar nuevos molinetes adaptados para aceptar medios de pago alternativos, asemejándose a la operatoria ya disponible en las unidades de colectivos.

Pese a los cambios en la infraestructura de validación y cobro, desde el Poder Ejecutivo se encargaron de despejar dudas respecto al futuro del plástico: la tarjeta SUBE no desaparecerá.

El motivo central radica en su rol como herramienta indispensable para la segmentación tarifaria, ya que continúa siendo el soporte insustituible para aplicar los beneficios sociales, las tarifas diferenciadas y los descuentos destinados a jubilados y otros sectores que reciben subsidios estatales.