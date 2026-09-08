Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei
El periodista, de 82 años, padece un cuadro respiratorio y coincide en el mismo centro de salud en el que está Mirtha Legrand.
El periodista Samuel "Chiche" Gelblung fue internado este martes en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro respiratorio.
El conductor, de 82 años, experimentó complicaciones en las últimas horas, por lo que su equipo médico decidió dejarlo bajo observación mientras se aguarda una evolución favorable.
Esta nueva internación de Chiche ocurre luego de que el periodista recibiera varias altas médicas durante 2026 por afecciones similares y regresara rápidamente a su actividad habitual en la televisión.
La internación de Gelblung coincide con la que atraviesa en el mismo centro de salud Mirtha Legrand, quien también está siendo tratada por un cuadro bronquial.
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