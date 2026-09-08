Conmoción en General Fernández Oro: el mensaje de las maestras del nene de 4 años que murió en un canal

De esa manera, durante la tarde del domingo consiguieron reducir el nivel del agua de aproximadamente dos metros a poco más de uno. Esa maniobra permitió finalmente localizar el cuerpo del niño.

Según consignó el diario Río Negro, el cuerpo de Gian fue encontrado minutos después de las 17 a unos 500 metros del lugar del incidente. Fiscalía trabaja en la zona donde se produjo el descubrimiento.

Una vez la noticia se hizo de público conocimiento, la municipalidad de Fernández de Oro emitió un comunicado en la red social Facebook: “En estos momentos, la Fiscalía y las autoridades intervinientes se encuentran trabajando y realizando las actuaciones correspondientes. Ante una situación sensible, pedimos a la comunidad informarse a través de fuentes oficiales y evitar compartir versiones, imágenes o información no confirmada”.

“Acompañamos profundamente a la familia de Gian, a sus seres queridos y allegados en este doloroso momento”, manifestaron. También agradecemos profundamente a cada una de las fuerzas, organismos, equipos especializados, trabajadores municipales y personas que participaron y colaboraron en el operativo", concluyeron.

El dolor de la familia de Gián

En redes, familiares del pequeño comenzaron a despedirlo con conmovedoras palabras. Entre ellos, un pariente le dedicó en su Facebook: “Mi angelito, apareciste. Te recordaré toda la vida mi mardoncito. Dejás una tristeza inmensa. No te imaginás lo que me duele. Mi bailarín, te tendré siempre en mi corazón”.

La red de contención de Gian también estaba conformada por sus docentes y compañeritos del jardín Semillitas. La despedida de una de sus maestras en un largo posteo emocionó a todos los que conocieron al nene.

“Hay preguntas que no tienen respuesta. Hay dolores que no se pueden explicar. Y hay despedidas que una seño jamás debería tener que aprender a dar. Nosotras no sabemos cómo despedirte”, expresó Loli Fuentes, docente de Gian.

La maestra manifestó el sentimiento de tristeza que atraviesa su cuerpo y el de sus colegas: una tristeza que aparece apenas recuerda su cara, o cuando piensa en su familia y en cuánto le quedaba por vivir.

Conmovedora despedida de las maestras del jardín al que asistía Gián

Gián era uno de los niños que llenaban de vida los pasillos del jardín. Por eso, para sus maestras, despedirlo no fue solamente decir adiós a uno de sus alumnos: fue despedir a un pequeño que había dejado una huella profunda en quienes compartieron con él sus días.

“El timbre del jardín hoy quedó en silencio”, comienza el mensaje que sus docentes compartieron en las redes sociales.

Y detrás de esas palabras aparecen los recuerdos de Gián: sus corridas, sus juegos, su alegría y esa manera tan particular de llamar a sus maestras.

“Y aunque hoy duela tanto, estoy segura de que en un lugar lleno de luz todavía se escucha: ‘¡Teño, Teñoo!’”, escribieron, recordando el modo en que el pequeño las llamaba.

“Te vamos a extrañar todos los días, pequeño Gián, por haber llenado nuestro jardín de risas, ternura y amor”, expresaron sus maestras, quienes acompañaron sus palabras con fotografías de distintos momentos compartidos con él.

Clausuraron el puente

Luego del accidente, la Municipalidad resolvió inhabilitar el puente contra el cual chocó el vehículo. Amati explicó que se trata de una estructura de hierro antigua y firme, ubicada en una zona cercana al río y con poca circulación, pero que quedó seriamente dañada.

“Hoy representa mucho riesgo, por eso lo clausuramos. El puente ya cumplió su etapa”, afirmó. Las autoridades provinciales analizan reemplazarlo por una nueva estructura de hormigón.