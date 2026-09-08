Video: así retiraron la camioneta que provocó destrozos en Pampa del Leoncito

La Justicia definió la multa para el conductor

Al conductor, a su vez, se le aplicó una segunda multa correspondiente a 200 unidades fiscales, equivalente a 456.800 pesos, al considerar acreditado que ingresó al área protegida luego de evadir un control de Gendarmería ubicado sobre la Ruta Nacional 149.

Para el juez de Calingasta, hubo una decisión de ingresar por un sector no autorizado de un espacio natural protegido con la intención de alcanzar posteriormente el acceso habilitado.

El daño en Pampa del Leoncito

La Toyota Hilux que ingresó a Pampa del Leoncito fue removida del área protegida de San Juan

El hecho se produjo el 8 de agosto, cuando la camioneta ingresó al área protegida por el sector sur. El conductor avanzó durante siete kilómetros hasta que el vehículo quedó enterrado, provocando huellas de hasta 25 centímetros de profundidad.

Los ocupantes intentaron mover la camioneta utilizando escaleras metálicas para motos a modo de rampas. La maniobra que logró desplazar el vehículo apenas unos metros, pero provocó nuevas alteraciones sobre el terreno protegido.

Un informe técnico elaborado por especialistas de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan determinó que la circulación de la camioneta afectó aproximadamente 280 metros cuadrados de superficie. Del total, 35,28 metros cuadrados fueron clasificados como de daño grave, con huellas profundas de entre 5 y 8 centímetros, ruptura de la costra superficial y desplazamiento lateral de sedimentos

Los especialistas estimaron que la recuperación natural de las zonas más comprometidas podría demandar entre 50 y 80 años.