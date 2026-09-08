Video: así retiraron la camioneta que provocó destrozos en Pampa del Leoncito
El conductor y su acompañante deberán pagar una multa millonaria luego de dañar un área natural cuya recuperación podría tardar hasta 80 años.
La camioneta del médico mendocino que estuvo casi un mes encallada en Pampa del Leoncito, un área protegida de la provincia de San Juan, fue retirada finalmente en medio de un operativo controlado. El conductor y su acompañante deberán pagar una multa millonaria.
El procedimiento de extracción se llevó a cabo el viernes entre las 17:30 y las 19:00 tras la autorización del juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche. Se realizó mediante un protocolo especial con la participación de Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Ambiente, con el objetivo de evitar un mayor daño en el medio ambiente.
Ante la prohibición judicial para ingresar maquinarias de remolque, el equipo técnico procedió estabilizar la base y girar la camioneta para orientarla en reversa, alineándola exactamente con las mismas huellas que habían provocado su ingreso para mitigar por completo la aparición de nuevos daños. Esto fue posible luego de que se constatara que el suelo estaba lo suficientemente firme y seco luego de casi un mes.
Multa millonaria a los ocupantes de la camioneta
En paralelo, el juez dictó una resolución por la que condenó a los dos ocupantes de la camioneta Toyota Hilux a pagar una multa millonaria por haber provocado alteraciones en el terreno protegido.
De acuerdo con la medida, Agustín Añó, el médico dueño de la camioneta, y su acompañante, Pablo Andrés Abraham, deberán pagar 4.387.320 pesos cada uno, multa equivalente a 15 sueldos del escalafón mínimo de la Administración Pública provincial.
Al conductor, a su vez, se le aplicó una segunda multa correspondiente a 200 unidades fiscales, equivalente a 456.800 pesos, al considerar acreditado que ingresó al área protegida luego de evadir un control de Gendarmería ubicado sobre la Ruta Nacional 149.
Para el juez de Calingasta, hubo una decisión de ingresar por un sector no autorizado de un espacio natural protegido con la intención de alcanzar posteriormente el acceso habilitado.
El daño en Pampa del Leoncito
El hecho se produjo el 8 de agosto, cuando la camioneta ingresó al área protegida por el sector sur. El conductor avanzó durante siete kilómetros hasta que el vehículo quedó enterrado, provocando huellas de hasta 25 centímetros de profundidad.
Los ocupantes intentaron mover la camioneta utilizando escaleras metálicas para motos a modo de rampas. La maniobra que logró desplazar el vehículo apenas unos metros, pero provocó nuevas alteraciones sobre el terreno protegido.
Un informe técnico elaborado por especialistas de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan determinó que la circulación de la camioneta afectó aproximadamente 280 metros cuadrados de superficie. Del total, 35,28 metros cuadrados fueron clasificados como de daño grave, con huellas profundas de entre 5 y 8 centímetros, ruptura de la costra superficial y desplazamiento lateral de sedimentos
Los especialistas estimaron que la recuperación natural de las zonas más comprometidas podría demandar entre 50 y 80 años.
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