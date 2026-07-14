Tensión en la avenida 9 de Julio: atacaron un colectivo a piedrazos y tres pasajeros resultaron heridos

Según informaron fuentes oficiales, producto del piedrazo, un hombre de 55 años y dos mujeres, de 35 y 56 años, resultaron heridos con escoriaciones leves provocadas por los fragmentos de vidrio de la ventanilla del colectivo desprendidos tras el impacto de la piedra.

Los tres pacientes fueron atendidos por el personal médico en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital. Todos recibieron las correspondientes pautas de alarma antes de retirarse.

Hasta el momento no trascendieron las circunstancias en las que se produjo el ataque ni si hubo personas identificadas o detenidas por el hecho. Las autoridades trabajan para determinar desde dónde fue arrojada la piedra y cómo se desencadenó el episodio.