Tensión en la avenida 9 de Julio: atacaron un colectivo a piedrazos y tres pasajeros resultaron heridos
Ocurrió sobre el Metrobus, a la altura de la avenida Hipólito Yrigoyen. Tres pasajeros tuvieron que ser asistidos por el SAME.
Momentos de tensión se vivieron este martes por la mañana en plena avenida 9 de Julio, donde un colectivo de la línea 28 fue atacado de un piedrazo. Como consecuencia del impacto, tres pasajeros resultaron heridos y debieron ser asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
El episodio ocurrió minutos después de las 11 sobre el corredor del Metrobus de la avenida 9 de Julio, en sentido al sur, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Adolfo Alsina, una zona donde se registra una importante circulación de vehículos.
Tras el hecho, se reportó que varios pasajeros habían resultado heridos como consecuencia del piedrazo, que impactó contra una de las ventanas del costado derecho del colectivo de la línea 28, hizo estallar el vidrio y dejó un enorme agujero en la ventanilla.
Un video grabado en el lugar dan cuenta de la magnitud del impacto. En las imágenes se observa que una de las ventanillas laterales derechas de la unidad quedó completamente astillada debido al violento impacto del proyectil arrojado contra el colectivo.
Atacaron un colectivo a piedrazos y hay tres heridos
En el lugar del ataque se hicieron presentes personal del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes acudieron rápidamente tras recibir el alerta para asistir a los pasajeros afectados.
Según informaron fuentes oficiales, producto del piedrazo, un hombre de 55 años y dos mujeres, de 35 y 56 años, resultaron heridos con escoriaciones leves provocadas por los fragmentos de vidrio de la ventanilla del colectivo desprendidos tras el impacto de la piedra.
Los tres pacientes fueron atendidos por el personal médico en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital. Todos recibieron las correspondientes pautas de alarma antes de retirarse.
Hasta el momento no trascendieron las circunstancias en las que se produjo el ataque ni si hubo personas identificadas o detenidas por el hecho. Las autoridades trabajan para determinar desde dónde fue arrojada la piedra y cómo se desencadenó el episodio.
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