Habló el bombero que rescató a los mineros atrapados bajo la nieve en Catamarca: "Fue un milagro"

El resto del equipo continuó hacia la mina Tres Quebradas, ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá, en Catamarca.

Durante la primera noche, los rescatistas trabajaron sin parar tratando de despejar caminos y llegar a las coordenadas que les habían dado como referencia. “Fue una noche muy dura, nunca paró el temporal”, recordó Medina.

Al día siguiente, se sumaron al operativo vehículos de Gendarmería, Policía, empresas mineras y del municipio, con camionetas y maquinaria pesada. La nieve acumulada llegaba a un metro de altura en algunos tramos y superaba los dos metros en otros. Los rescatistas avanzaban con pala y pico.

El rescatista explicó que la magnitud del temporal sorprendió incluso a quienes conocen desde hace años la puna catamarqueña. “Hace casi 40 años que no cae tanta cantidad de nieve”, señaló. Si bien las nevadas forman parte del paisaje habitual de la región, dijo que la acumulación de nieve bloqueó los caminos y obligó a modificar el operativo sobre la marcha.

Uno de los momentos decisivos llegó cuando los vehículos ya no pudieron seguir avanzando. Después de intentar abrir camino con palas, un grupo de cinco rescatistas resolvió continuar a pie para alcanzar los refugios donde creían que podían encontrarse los trabajadores. “El martes a la noche intentamos llegar con los vehículos hasta los refugios, pero llegó un punto en que ya no se pudo más. Entonces tomamos la decisión de cruzar un cerro caminando. Salimos con todo el equipo para nieve, comida y abrigo y caminamos durante dos horas con 16 grados bajo cero”, relató.

La mayor preocupación apareció cuando llegaron al primer refugio y comprobaron que estaba vacío. “Teníamos la esperanza de encontrarlos ahí. Cuando vimos que no estaban empezamos a preocuparnos”, recordó Medina. A partir de ese momento, los rescatistas ampliaron la búsqueda hasta que encontraron a los dos operarios que habían decidido seguir caminando para buscar resguardo. Poco después, cuando la maquinaria logró abrir un paso entre la nieve, hallaron a los otros dos trabajadores dentro de los vehículos que habían quedado atascados.

Este miércoles, cuando se cumplió el cuarto día de haber quedado varados, el equipo de rescate encontró primero la camioneta donde estaba resguardado un par de trabajadores y luego localizaron a los otros dos operarios.

De acuerdo con Medina, una camioneta de una empresa privada logró acceder por un camino alternativo y encontró a uno de los mineros, que estaba caminando. Este hombre había caminado las tres noches tratando de conseguir ayuda. Cuando el temporal arreciaba y el “viento blanco” —una nieve tan densa que no deja ver nada— se hacía insoportable, el minero se enterraba en la nieve. “Él tenía esos conocimientos de supervivencia, que es lo que lo hizo sobrevivir a todo esto”, explicó Medina.

El operario indicó en diálogo con TN que su compañero se había quedado más atrás. Un grupo fue a buscarlo y lo encontró en la parte superior de un cerro, lo bajó y le prestó los primeros auxilios. “Estaba muy mojado. Es una persona de contextura física bastante robusta y de la zona. Estoy hablando de casi 4.400 metros de altura, sin agua, sin comida, con 16 grados bajo cero. Una noche llegó a 24 grados bajo cero”, describió Medina. Y concluyó: “Para mí es un milagro con final feliz”.