Habló el bombero que rescató a los mineros atrapados bajo la nieve en Catamarca: "Fue un milagro"
Los trabajadores estuvieron aislados en el Salar del Hombre Muerto con condiciones extremas que marcaron una búsqueda a más de 4.500 metros de altura.
Cuatro mineros que permanecían varados en la Puna catamarqueña fueron rescatados con vida luego de estar atrapados bajo la nieve durante tres días, en condiciones extremas. El hallazgo se produjo este miércoles, cuando los socorristas dieron con la camioneta en donde los hombres estuvieron guarecidos.
Uno de los integrantes de ese operativo fue Alfredo Medina, oficial de Bomberos Voluntarios de Santa María, contó cómo fue el operativo mientras regresaba en caravana escoltando las ambulancias que trasladaban a los rescatados.
“Yo lo llamaría un milagro, un rescate con un final feliz. A los dos chicos que iban caminando los encontramos en buen estado de salud y los otros dos permanecían dentro de los vehículos que habían quedado atascados. Después de haber pasado tres noches con esas temperaturas y ese temporal, para mí es un milagro”, afirmó en Infobae.
Ademas contó que el domingo se perdió el contacto con los operarios y que al día siguiente recibieron el pedido para sumarse al operativo desde Antofagasta de la Sierra. A partir de ese momento comenzó una búsqueda que fue sumando recursos a medida que avanzaban las horas. Participaron bomberos voluntarios, Gendarmería, la Policía, personal del municipio, trabajadores de la empresa minera, operadores de maquinaria pesada y vecinos con experiencia en la zona. “Pusieron máquinas, camionetas, personal, todo a disposición. Nos sumamos todos por el esfuerzo de salvarlos”, recordó.
Medina detalló que en el pueblo de El Peñón, uno de los móviles debió detenerse para rescatar a familias de turistas que también habían quedado varadas, entre ellas una con niños de 5, 10 y 12 años, y otra familia que fue encontrada en un auto a la orilla de la ruta con un bebé de meses.
El resto del equipo continuó hacia la mina Tres Quebradas, ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá, en Catamarca.
Durante la primera noche, los rescatistas trabajaron sin parar tratando de despejar caminos y llegar a las coordenadas que les habían dado como referencia. “Fue una noche muy dura, nunca paró el temporal”, recordó Medina.
Al día siguiente, se sumaron al operativo vehículos de Gendarmería, Policía, empresas mineras y del municipio, con camionetas y maquinaria pesada. La nieve acumulada llegaba a un metro de altura en algunos tramos y superaba los dos metros en otros. Los rescatistas avanzaban con pala y pico.
El rescatista explicó que la magnitud del temporal sorprendió incluso a quienes conocen desde hace años la puna catamarqueña. “Hace casi 40 años que no cae tanta cantidad de nieve”, señaló. Si bien las nevadas forman parte del paisaje habitual de la región, dijo que la acumulación de nieve bloqueó los caminos y obligó a modificar el operativo sobre la marcha.
Uno de los momentos decisivos llegó cuando los vehículos ya no pudieron seguir avanzando. Después de intentar abrir camino con palas, un grupo de cinco rescatistas resolvió continuar a pie para alcanzar los refugios donde creían que podían encontrarse los trabajadores. “El martes a la noche intentamos llegar con los vehículos hasta los refugios, pero llegó un punto en que ya no se pudo más. Entonces tomamos la decisión de cruzar un cerro caminando. Salimos con todo el equipo para nieve, comida y abrigo y caminamos durante dos horas con 16 grados bajo cero”, relató.
La mayor preocupación apareció cuando llegaron al primer refugio y comprobaron que estaba vacío. “Teníamos la esperanza de encontrarlos ahí. Cuando vimos que no estaban empezamos a preocuparnos”, recordó Medina. A partir de ese momento, los rescatistas ampliaron la búsqueda hasta que encontraron a los dos operarios que habían decidido seguir caminando para buscar resguardo. Poco después, cuando la maquinaria logró abrir un paso entre la nieve, hallaron a los otros dos trabajadores dentro de los vehículos que habían quedado atascados.
Este miércoles, cuando se cumplió el cuarto día de haber quedado varados, el equipo de rescate encontró primero la camioneta donde estaba resguardado un par de trabajadores y luego localizaron a los otros dos operarios.
De acuerdo con Medina, una camioneta de una empresa privada logró acceder por un camino alternativo y encontró a uno de los mineros, que estaba caminando. Este hombre había caminado las tres noches tratando de conseguir ayuda. Cuando el temporal arreciaba y el “viento blanco” —una nieve tan densa que no deja ver nada— se hacía insoportable, el minero se enterraba en la nieve. “Él tenía esos conocimientos de supervivencia, que es lo que lo hizo sobrevivir a todo esto”, explicó Medina.
El operario indicó en diálogo con TN que su compañero se había quedado más atrás. Un grupo fue a buscarlo y lo encontró en la parte superior de un cerro, lo bajó y le prestó los primeros auxilios. “Estaba muy mojado. Es una persona de contextura física bastante robusta y de la zona. Estoy hablando de casi 4.400 metros de altura, sin agua, sin comida, con 16 grados bajo cero. Una noche llegó a 24 grados bajo cero”, describió Medina. Y concluyó: “Para mí es un milagro con final feliz”.
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