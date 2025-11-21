Choque fatal en la Ruta 22: murieron cuatro integrantes de una familia
La EcoSport en la que viajaban fue embestida por el conductor de una Amarok que dio positivo en alcoholemia.
Cuatro integrantes de una familia murieron este viernes en un brutal accidente sobre la Ruta Nacional 22, en la provincia de Río Negro, luego de que la EcoSport en la que viajaban fuera embestida por una camioneta Amarok y se prendiera fuego.
El siniestro fatal ocurrió este viernes pasadas las 7 de la mañana en el kilómetro 1203, en un tramo que une la ciudad de Fernández Oro con Allen. Allí, una camioneta Volkswagen Amarok impactó de lleno al vehículo familiar desde la parte trasera y a gran velocidad, provocando que se incendiara por completo en cuestión de minutos y sus ocupantes quedaran atrapados.
Las víctimas viajaban rumbo a la Costa Atlántica para disfrutar del fin de semana largo. Según la reconstrucción preliminar del trágico accidente, el conductor de la Ford EcoSport se habría detenido sobre el margen de la ruta para asegurar un bulto en el portaequipaje. Apenas descendió del vehículo, se produjo el fuerte choque.
Como consecuencia del impacto, la EcoSport fue empujada unos 50 metros hacia adelante y comenzó a incendiarse. Para cuando personal policial y bomberos arribaron al lugar, las llamas habían consumido el vehículo por completo, haciendo imposible el rescate de sus ocupantes.
Según informaron fuentes policiales, las víctimas fatales fueron identificadas como Liliana Cocuzza, su hija Carina y sus dos nietos menores de edad. El conductor, marido de Cocuzza y abuelo de loo pequeños, fue trasladado de urgencia al hospital de Allen y permanece internado, según detalló el sitio LM Cipolletti.
En tanto, el joven quien manejaba la Amarok sufrió algunos traumatismos y fue trasladado al mismo hospital, donde se le realizaron exámenes toxicológicos. Según trascendió, tendría 19 años.
Allí se determinó que, al momento del impacto, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. El test arrojó 0,46 g/l en sangre, superando el límite permitido por la legislación vigente de Alcohol Cero. Debido a estos resultados, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.
En el caso intervienen los ficales de turno de General Roca, Facundo Polantinos y Celeste Benatti, quienes ordenaron múltiples pericias para determinar la responsabilidad penal y la eventual acusación formal que recaerá sobre el conductor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario