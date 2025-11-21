Choque fatal en la Ruta 22: murieron cuatro integrantes de una familia

choque ruta 22

En tanto, el joven quien manejaba la Amarok sufrió algunos traumatismos y fue trasladado al mismo hospital, donde se le realizaron exámenes toxicológicos. Según trascendió, tendría 19 años.

Allí se determinó que, al momento del impacto, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. El test arrojó 0,46 g/l en sangre, superando el límite permitido por la legislación vigente de Alcohol Cero. Debido a estos resultados, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

En el caso intervienen los ficales de turno de General Roca, Facundo Polantinos y Celeste Benatti, quienes ordenaron múltiples pericias para determinar la responsabilidad penal y la eventual acusación formal que recaerá sobre el conductor.