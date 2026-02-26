Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 26 de febrero

El día más caluroso llegaría justo para el inicio de la nueva semana que coincide con el regreso de las clases en provincia de Buenos Aires. Es que el lunes tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 21 y 33 grados.

El pronóstico extendido del SMN llega hasta el martes, que se anticipa con cielo mayormente nublado y con marcas térmicas que oscilarán entre 21 y 30 grados.