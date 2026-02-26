Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 26 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el AMBA un jueves con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.
Luego de la inestabilidad del principio de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varias jornadas con buen clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y con temperaturas templadas, con un alivio al calor extremo.
De esta manera, el jueves se espera con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; y todavía algo fresco, con 17 grados para comenzar, y subiendo apenas a 26.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El termómetro podría comenzar a subir a partir del viernes. El SMN anticipa un cierre de fin de semana con cielo parcialmente nublado, con temperaturas estimadas entre 18 y 28 grados.
El fin de semana marcaría el regreso del calor, aunque no agobiante. El sábado se prevé con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a mayormente nublado desde la tarde; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30.
En tanto, el domingo se presentaría con cielo algo nublado y otro ascenso térmico, con 21 grados de mínima y 32 de máxima.
El día más caluroso llegaría justo para el inicio de la nueva semana que coincide con el regreso de las clases en provincia de Buenos Aires. Es que el lunes tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 21 y 33 grados.
El pronóstico extendido del SMN llega hasta el martes, que se anticipa con cielo mayormente nublado y con marcas térmicas que oscilarán entre 21 y 30 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario