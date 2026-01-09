Robo, persecución, vuelco y tiroteo en Merlo: los delincuentes están prófugos
Dos ladrones robaron un auto a plena luz del día, chocaron contra otra conductora y lograron escapar tras volcar y tirotearse con la Policía.
Un violento episodio de inseguridad se registró en la localidad bonaerense de Merlo, donde dos delincuentes armados lograron escapar luego de robar un auto, chocar a una conductora, volcar y ser perseguidos por la policía en medio de un tiroteo.
Todo el raid delictivo comenzó el jueves por la tarde, cuando dos delincuentes a bordo de una moto robaron un auto Toyota Etios blanco en la intersección de Patagones y Güemes. La víctima del robo, una mujer de 67 años, alertó de inmediato a la policía.
Un móvil policial que patrullaba por la zona logró divisar a los dos delincuentes transitando dentro vehículo sustraído e iniciaron una persecución que se extendió durante varias cuadras.
Sin embargo, al llegar al cruce de Avenida Yrigoyen y Álvarez Thomas, los delincuentes chocaron contra una Ford Ecosport gris conducida por una mujer de 50 años. Según informaron fuentes policiales, afortunadamente la conductora no resultó herida.
Lejos de detenerse, los ocupantes del Toyota Etios continuaron con la fuga a alta velocidad hasta que, tras una maniobra brusca, terminando volcando. Un video registrado por cámaras de vigilancia de la zona muestra el momento en el que el auto queda detenido por unos segundos luego de caer en medio de la calle.
Aprovechando la situación, los dos policías que los perseguían en el patrullero descendieron rápidamente y se acercaron al vehículo. En ese momento, el delincuente que conducía el auto exhibió un arma de fuego y comenzó a efectuar varios disparos contra el personal policial que participaba del operativo. Ante la agresión, los efectivos repelieron el ataque utilizando sus armas reglamentarias. Según se informó oficialmente, efectuaron siete disparos.
En otro video difundido del momento del tiroteo se ve cómo uno de los proyectiles impacta contra una pila de gaseosas ubicada en la vereda de un comercio.
Pese al feroz tiroteo, los ladrones lograron retomar su huida. Horas más tarde, el Toyota Etios fue hallado abandonado en la intersección de Sullivan y Heritier, sin ocupantes y sin rastros visibles de sangre, por lo que se estima que los delincuentes no sufrieron lesiones.
A pesar del intercambio de disparos, se informó que ambos policías resultaron ilesos y tampoco se registraron terceros heridos como consecuencia del tiroteo o del vuelco.
En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón, que dispuso la carátula de robo, hallazgo automotor y resistencia a la autoridad. Además, la fiscalía ordenó la realización de las pericias correspondientes en el vehículo recuperado y no se adoptaron medidas contra el personal policial. Mientras tanto, continúa la investigación para identificar y localizar a los autores del violento raid.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario