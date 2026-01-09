Robo, persecución, vuelco y tiroteo en Merlo: los delincuentes están prófugos

robo merlo

Aprovechando la situación, los dos policías que los perseguían en el patrullero descendieron rápidamente y se acercaron al vehículo. En ese momento, el delincuente que conducía el auto exhibió un arma de fuego y comenzó a efectuar varios disparos contra el personal policial que participaba del operativo. Ante la agresión, los efectivos repelieron el ataque utilizando sus armas reglamentarias. Según se informó oficialmente, efectuaron siete disparos.

En otro video difundido del momento del tiroteo se ve cómo uno de los proyectiles impacta contra una pila de gaseosas ubicada en la vereda de un comercio.

robo merlo

Pese al feroz tiroteo, los ladrones lograron retomar su huida. Horas más tarde, el Toyota Etios fue hallado abandonado en la intersección de Sullivan y Heritier, sin ocupantes y sin rastros visibles de sangre, por lo que se estima que los delincuentes no sufrieron lesiones.

robo merlo

A pesar del intercambio de disparos, se informó que ambos policías resultaron ilesos y tampoco se registraron terceros heridos como consecuencia del tiroteo o del vuelco.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón, que dispuso la carátula de robo, hallazgo automotor y resistencia a la autoridad. Además, la fiscalía ordenó la realización de las pericias correspondientes en el vehículo recuperado y no se adoptaron medidas contra el personal policial. Mientras tanto, continúa la investigación para identificar y localizar a los autores del violento raid.