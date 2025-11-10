Insólito: se disparó a sí mismo por accidente al bajarse de un taxi y quedó detenido por portación ilegal

Mientras tanto, por orden de la funcionaria fiscal de turno, Verónica Allabart, los efectivos secuestraron y preservaron el arma, y realizaron una requisa completa a las demás pertenencias del hombre para determinar si transportaba otros elementos vinculados al hecho.

Allabart ordenó además que el hombre quedara detenido en averiguación por infracción a la Ley Nacional de Armas y Explosivos, bajo la figura de portación y tenencia ilegal. La fiscalía investiga ahora si el detenido contaba con permisos de portación o antecedentes previos, mientras busca esclarecer las circunstancias del episodio y establecer responsabilidades.

La investigación busca determinar si el arma contaba con número de serie limado o si estaba vinculada a algún hecho previo. Además, se analizarán los antecedentes del detenido y si existían permisos vencidos o inexistentes para su uso.