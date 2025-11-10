Insólito: se disparó a sí mismo por accidente al bajarse de un taxi y quedó detenido por portación ilegal
El hombre quedó herido al costado de la ruta y fue descubierto por un patrullero de la policía. Ocurrió en una zona rural en Chubut.
Un hombre terminó detenido luego de dispararse accidentalmente en una pierna mientras descendía de un taxi en una área rural de la localidad de Gaiman, provincia de Chubut. Fue descubierto herido al costado de la ruta por un patrullero de la policía que circulaba por la zona, recibió asistencia médica, pero lo apresaron por portación ilegal de armas de fuego.
El hecho ocurrió el sábado cerca de las 18:30 sobre el Camino Sub Rural 51, entre las chacras 164 y 165 y fue descubierto por efectivos de la Comisaría Distrito Gaiman que se dirigieron al lugar tras ser alertados sobre la presencia de una persona herida. Cuando llegaron, se encontraron con el hombre tendido al costado de la ruta, con una lesión de bala en la pierna izquierda.
Según informaron fuentes policiales, el individuo relató que el disparo se había producido de forma accidental. Según detalló a los efectivos, estaba bajándose de un taxi cuando el arma que llevaba dentro de un bolso se accionó de manera imprevista. Al revisar sus pertenencias, los policías confirmaron que efectivamente llevaba adentro un revólver de color negro y empuñadura marrón, sin la documentación necesaria.
Ante esa situación, le retiraron el arma para evitar nuevos riesgos y solicitaron la intervención inmediata al personal médico para asistir al hombre. En paralelo, dieron aviso a la División de Policía Científica para que hiciera presente en el lugar y realizara las pericias correspondientes.
El herido fue trasladado a un centro asistencial donde recibió atención por la lesión en su pierna, que no revestía riesgo de vida. Posteriormente, quedó detenido.
Mientras tanto, por orden de la funcionaria fiscal de turno, Verónica Allabart, los efectivos secuestraron y preservaron el arma, y realizaron una requisa completa a las demás pertenencias del hombre para determinar si transportaba otros elementos vinculados al hecho.
Allabart ordenó además que el hombre quedara detenido en averiguación por infracción a la Ley Nacional de Armas y Explosivos, bajo la figura de portación y tenencia ilegal. La fiscalía investiga ahora si el detenido contaba con permisos de portación o antecedentes previos, mientras busca esclarecer las circunstancias del episodio y establecer responsabilidades.
La investigación busca determinar si el arma contaba con número de serie limado o si estaba vinculada a algún hecho previo. Además, se analizarán los antecedentes del detenido y si existían permisos vencidos o inexistentes para su uso.
