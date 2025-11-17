La polémica reflexión de Baby Etchecopar sobre los curas y el celibato: "Le faltan caramelos en el frasco"

"Un tipo que abraza la cosa de cura, sabe que nunca va a ser... te duelen las bolas, hermano. Y te digo más, que te vas a masturbar. O te haces gay, como hay muchos curas que son señoritas. Entonces, arrancando de esa hipocresía", argumentó el conductor de Rivadavia.

El periodista también atacó la imagen de pureza del celibato, comparándola con una situación cotidiana, y sentenció: "Es lo mismo que pensar que el ginecólogo no mira los culos en la playa. Es mentira".

Finalmente, Baby consideró que es "más honesto un pastor que tiene mujer, hijos y algún amante" que un cura que exige creer que nunca ha tenido relaciones, debido a que "no te da el físico" para vivir sin tenerlas.