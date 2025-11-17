La polémica reflexión de Baby Etchecopar sobre los curas y el celibato: "Le faltan caramelos en el frasco"
El periodista cuestionó el celibato dentro de la Iglesia Católica, argumentando que la abstinencia va en contra de las "necesidades fisiológicas" del ser humano.
El periodista Baby Etchecopar volvió a generar controversia al dedicar una parte de su programa radial en Radio Rivadavia a cuestionar la vida y la vocación de los sacerdotes católicos, específicamente en relación con el celibato, y comparó a los curas con los pastores protestantes, a quienes consideró "más honestos".
Con su característico estilo polémico y en un encendido monólogo, Etchecopar fue contundente al expresar su descreimiento sobre la abstinencia total que impone el sacerdocio.
"Yo creo que le faltan caramelos al frasco al que es cura," comenzó el siempre polémico periodista, en un comentario que rápidamente generó revuelo.
Frente a varias compañeras mujeres que escuchaban atónitas, Etchecopar argumentó que la sexualidad es una "necesidad fisiológica" inherente al ser humano y que un hombre que abraza la vida religiosa sabiendo que nunca tendrá relaciones sexuales está condenado a la frustración y la hipocresía.
En este sentido, el conductor señaló que es "ilógico" pretender que una persona adulta no tenga vida sexual y especuló sobre las consecuencias de la represión, yendo todavía más al fleje con su reflexión.
"Un tipo que abraza la cosa de cura, sabe que nunca va a ser... te duelen las bolas, hermano. Y te digo más, que te vas a masturbar. O te haces gay, como hay muchos curas que son señoritas. Entonces, arrancando de esa hipocresía", argumentó el conductor de Rivadavia.
El periodista también atacó la imagen de pureza del celibato, comparándola con una situación cotidiana, y sentenció: "Es lo mismo que pensar que el ginecólogo no mira los culos en la playa. Es mentira".
Finalmente, Baby consideró que es "más honesto un pastor que tiene mujer, hijos y algún amante" que un cura que exige creer que nunca ha tenido relaciones, debido a que "no te da el físico" para vivir sin tenerlas.
