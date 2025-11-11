Un mes sin Pedro y Juana: continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut
Los operativos se intensifican en Comodoro Rivadavia con rastrillajes terrestres y aéreos. La Justicia investiga desde un posible accidente hasta un hecho delictivo.
A un mes de la desaparición de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales en Chubut, la búsqueda continúa sin resultados concretos.
Este martes se reanudaron los operativos en Comodoro Rivadavia, con rastrillajes aéreos y terrestres en un radio de cuatro kilómetros, coordinados por fuerzas policiales y de rescate.
En las últimas jornadas, el Gobierno del Chubut informó que los equipos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en la zona de Puerto Visser, donde se detectaron objetos arrastrados por el mar. A partir de ese hallazgo, se establecieron dos cuadrículas de rastreo: una hacia el sur y otra hacia el norte, con apoyo de drones, personal policial y defensa civil, en un operativo que sigue sin dar con el paradero de Pedro y Juana.
Las hipótesis que rodean la misteriosa desaparición de Pedro y Juana
La pareja fue vista por última vez el 11 de octubre, cuando emprendió un viaje desde Caleta Córdova rumbo a Camarones, adonde nunca llegó. Seis días después, el 17 de octubre, las autoridades hallaron la camioneta de Kreder en una zona de difícil acceso de Rocas Coloradas, un área conocida por sus caminos irregulares y arcillosos, transitables solo con vehículos 4x4.
El vehículo estaba cerrado y en buen estado, pero sin rastros de los jubilados. En la caja había elementos de camping —carpa, garrafa y bidones de agua—, prolijamente ordenados, lo que llevó a descartar un robo o una huida improvisada.
Entre las hipótesis iniciales, algunos rescatistas no descartaron que el terreno arcilloso haya jugado un papel clave: la camioneta quedó encajada en una superficie blanda que, según expertos, "absorbe" con facilidad, lo que alimentó la posibilidad de que la pareja haya quedado atrapada al intentar buscar ayuda.
Sin embargo, el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, planteó una línea más grave: "La hipótesis más firme es la de un delito que salió mal y terminó en homicidio".
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario