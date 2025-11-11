Un mes sin Pedro y Juana: continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

El vehículo estaba cerrado y en buen estado, pero sin rastros de los jubilados. En la caja había elementos de camping —carpa, garrafa y bidones de agua—, prolijamente ordenados, lo que llevó a descartar un robo o una huida improvisada.

pareja desaparecida chubut

Entre las hipótesis iniciales, algunos rescatistas no descartaron que el terreno arcilloso haya jugado un papel clave: la camioneta quedó encajada en una superficie blanda que, según expertos, "absorbe" con facilidad, lo que alimentó la posibilidad de que la pareja haya quedado atrapada al intentar buscar ayuda.

Sin embargo, el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, planteó una línea más grave: "La hipótesis más firme es la de un delito que salió mal y terminó en homicidio".