Chubut: imputaron por lesiones graves a un joven que quemó con agua caliente a un bebé
El termo se le cayó cuando intentaba guardarlo en el portaequipaje de un colectivo. El bebé permanece internado y estable.
Un bebé de seis meses resultó con quemaduras después de que un termo con agua caliente se derramara sobre él dentro de un colectivo que cubría el trayecto entre Puerto Madryn y Viedma. El pequeño debió ser trasladado al Hospital Andrés Ísola de Chubut, donde permanece internado y estable, y el dueño del termo fue imputado por lesiones graves culposas.
El episodio ocurrió cuando un joven de 26 años intentaba abordar la unidad con un equipo de mate y, cuando intentó guardar el termo en el portaequipaje del colectivo, este se abrió y el agua caliente cayó sobre el bebé, que viajaba en brazos de su madre.
Por este motivo, el niño debió ser trasladado para recibir atención médica y quedó internado en el centro de salud de Puerto Madryn, donde continúa bajo observación.
El joven quedó imputado por lesiones graves
Tras el incidente, el Ministerio Público Fiscal de Chubut inició una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades. En ese marco, el joven fue imputado por el delito de lesiones graves culposas, una figura que contempla hechos en los que no existe intención de causar daño, pero que podrían derivar de una conducta imprudente o negligente.
La imputación es provisoria y la Justicia deberá avanzar con distintas medidas para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente. Entre ellas, podrían incorporarse los testimonios de las personas que viajaban en el colectivo al momento del hecho, con el objetivo de reconstruir la secuencia y determinar qué ocurrió con el termo antes de que cayera sobre el bebé.
El pedido de ayuda de la familia
Mientras el bebé continúa internado, su padre, Natán Matías Fernández, apeló a las redes sociales para solicitar colaboración económica que le permita afrontar los gastos derivados de la estadía en Puerto Madryn y acompañar a su hijo durante la recuperación.
El joven padre se encuentra desempleado y explicó que no cuenta con sustento para afrontar los días que deberá permanecer en la ciudad. Además, señaló que todavía no tiene certeza sobre cuánto tiempo deberá quedarse junto a Lorenzo ni cuáles serán las necesidades que tendrá el bebé durante su recuperación: "La verdad es que estoy necesitando una mano enorme", expresó.
Ante esta situación, la familia solicitó ayuda económica a través de las redes sociales y difundió el alias LA.ALVEAR.16, correspondiente a una cuenta del Banco Macro a su nombre: "Hoy con Lolito internado acá, necesito de su ayuda", escribió.
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