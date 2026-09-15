Chubut: imputaron por lesiones graves a un joven que quemó con agua caliente a un bebé

El pedido de ayuda de la familia

Mientras el bebé continúa internado, su padre, Natán Matías Fernández, apeló a las redes sociales para solicitar colaboración económica que le permita afrontar los gastos derivados de la estadía en Puerto Madryn y acompañar a su hijo durante la recuperación.

El joven padre se encuentra desempleado y explicó que no cuenta con sustento para afrontar los días que deberá permanecer en la ciudad. Además, señaló que todavía no tiene certeza sobre cuánto tiempo deberá quedarse junto a Lorenzo ni cuáles serán las necesidades que tendrá el bebé durante su recuperación: "La verdad es que estoy necesitando una mano enorme", expresó.

Ante esta situación, la familia solicitó ayuda económica a través de las redes sociales y difundió el alias LA.ALVEAR.16, correspondiente a una cuenta del Banco Macro a su nombre: "Hoy con Lolito internado acá, necesito de su ayuda", escribió.