Despidieron a 90 empleados de una compañía de ropa deportiva y piden ayuda: "La gente está dormida"

Sergio, que tenía 10 años de antigüedad y fue echado hace poco, relató la instancia en la que un grupo de 30 empleados logró que le pagaran la indemnización a un colega despedido, pero ese fue un caso aislado.

"La gente está dormida, ése es el tema. Porque somos 90 familias sin trabajo y acá hoy hay 14 personas. Es la preocupación, que la gente no reacciona y esto va a seguir pasandoy en algún momento va a colapsar. Pero la gente se tiene que hacer escuchar, tiene que hablar. No es común esto", mencionó Sergio.

"Ha pasado esto, pero en el momento en que en la empresa estaba el padre se arreglaba de otra manera. No se despedía a la gente con causa. No se despedía sin pagarle nada, se arreglaba de otra manera. La empresa era otra cosa. Hoy la empresa está desestabilizada y no te paga", señaló.

Otro de los damnificados, que tenía 27 años de antigüedad, fue echado en enero de 2026 "por un crédito que hice mal", como relató a C5N. La empresa ni siquiera le pagó el sueldo de diciembre de 2025 ni el medio aguinaldo.

A Germán, que tenía 20 años de antigüedad, lo echaron en mayo de 2026 por un supuesto faltante de stock en una sucursal donde nunca trabajó, y fue él quien aclaró que hoy el negocio "está intervenido por un síndico, está en concurso preventivo".

"Hoy en día deben tener 26 o 27 locales abiertos", señaló.

Tamara fue echada en mayo con excusas como "la falta de respeto" cuando tenía 11 años de una trayectoria sin problemas, y aseguró que "encima con la presión que teníamos para vender, con las comisiones".

La mujer está haciendo changas, como sus compañeros, pero subrayó que tiene costos de vida, como el aquiler, que no entienden de respuestas.

Sergio mencionó un panorama igual al señalar que "buscar trabajo es prácticamente imposible".

"A mí me echaron, tengo un hijo recién nacido y pago un alquiler de casi $900.000. Estoy en el horno. Detrás de cada despido hay una familia, hijos, alquileres y gastos que no esperan a que la empresa decida pagar", convino.