San Isidro: murió una adolescente de 16 años tras descompensarse en el recital de Stray Kids

En paralelo, las autoridades indicaron que el expediente de autorización del evento contemplaba "todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos", entre ellos ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. Según precisaron, estos servicios "fueron verificados por el operativo municipal en el lugar".

Por su parte, DF Entertainment, empresa organizadora del recital, emitieron un comunicado donde expresaron sus condolencias a la familia y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades: "Lamentamos profundamente esta trágica pérdida y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes".

Stray Kids Crédito: @irishsuarez

La visita de Stray Kids a la Argentina

Stray Kids es uno de los grupos de K-pop con mayor reconocimiento internacional, está integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. La presentación en San Isidro forma parte de su primera visita a la Argentina, incluida dentro de la propuesta STRAYCITY, con la que la banda recorre distintos países de Latinoamérica durante septiembre.

Crédito: @irishsuarez

El grupo tiene previsto realizar este martes por la noche su segunda y última presentación en el país. La propuesta también cuenta con la participación de artistas invitados como NEXZ, K4OS y Cocho.