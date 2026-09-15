San Isidro: murió una adolescente de 16 años tras descompensarse en el recital de Stray Kids
La adolescente fue asistida y trasladada al Hospital Central de San Isidro, donde murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.
Una adolescente de 16 años murió luego de descompensarse cuando ingresaba al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.
El hecho ocurrió el lunes cerca de las 19. La joven, identificada como D.G.P., se encontraba acompañada por su cuñada, de 22 años, al momento de la descompensación.
Según informó la Municipalidad de San Isidro, la adolescente fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada en ambulancia al Hospital Central "Dr. Melchor Ángel Posse", ubicado a unos 400 metros del predio.
Allí, los médicos le practicaron maniobras de reanimación, pero minutos después confirmaron su fallecimiento como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.
Investigan las causas de la muerte
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, que deberá determinar las circunstancias del fallecimiento. Desde el Municipio señalaron que colaboran con la Justicia y remarcaron que las causas de la muerte serán establecidas a partir de la investigación y del correspondiente informe médico-legal.
En paralelo, las autoridades indicaron que el expediente de autorización del evento contemplaba "todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos", entre ellos ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. Según precisaron, estos servicios "fueron verificados por el operativo municipal en el lugar".
Por su parte, DF Entertainment, empresa organizadora del recital, emitieron un comunicado donde expresaron sus condolencias a la familia y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades: "Lamentamos profundamente esta trágica pérdida y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes".
La visita de Stray Kids a la Argentina
Stray Kids es uno de los grupos de K-pop con mayor reconocimiento internacional, está integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. La presentación en San Isidro forma parte de su primera visita a la Argentina, incluida dentro de la propuesta STRAYCITY, con la que la banda recorre distintos países de Latinoamérica durante septiembre.
El grupo tiene previsto realizar este martes por la noche su segunda y última presentación en el país. La propuesta también cuenta con la participación de artistas invitados como NEXZ, K4OS y Cocho.
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